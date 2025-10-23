Bajó el dólar en medio de una fuerte intervención del Tesoro de Estados Unidos

En este contexto, el dólar oficial en el Banco Nación (BN) cerró en $1.455 para compra y $1.505 para venta. De todos modos, en las entidades privadas se vendió a un valor mayor.

El dólar minorista acompañó el movimiento y retrocedió a $1,464,36 para la compra y $1.518,07 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA).

El mayorista se cerró a $1.479, es decir, $10 por debajo del cierre del miércoles y a $13 del techo de la banda de flotación, que se ubicó en $1.492,05. El volumen operado en el segmento de contado fue de más de US$ 677 millones.

Por su parte, el denominado dólar blue o paralelo operó a $1.505 para la compra y a $1.525 para la venta, en el mercado paralelo de la City porteña. De esta forma, la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 3,1%.

image

El dólar MEP cotizó a $1.544,56 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 4,4%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.562,95 y la brecha con el dólar oficial es del 5,7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.956,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotizó a $1.548,03, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, operó en los US$ 110.378, según Binance.

Los ADRs pertenecientes a Grupo Supervielle (+13,7%), YPF (+8,7%) y Central Puerto (+7,1%). Por su parte, las empresas argentinas que cotizan directamente en Wall Street, como Mercado Libre y Bioceres, también operaron al alza.

En la bolsa local, el S&P Merval subió 1,8% a 2.055.520,27 puntos, al tiempo que su contraparte en dólares escaló 5,9%. De esta manera, el índice líder en pesos acumula un alza de 15,9% en lo que va del mes, mientras que aumenta 15,2% en dólares. El riego país quedó en 1.123.