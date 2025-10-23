Luis Caputo: "Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500″

Además, criticó a quienes afirman que el tipo de cambio se encuentra bajo: “Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500″, aseguró el titular del Palacio de Hacienda.

“La moneda refleja el desempeño de la economía, si está ordenada o no. No es casual que hayamos heredado del gobierno de Alberto Fernández un tipo de cambio real alto, propio de una economía en crisis. En general, las economías que funcionan bien tienen monedas más fuertes”, sostuvo en diálogo con La Nación+.

“Si comparamos con la salida del cepo durante el gobierno de Macri —cuando el tipo de cambio real si lo traemos es de $1.280—, en ese momento había un déficit fiscal de seis puntos del PBI y un déficit de cuenta corriente de tres puntos. Hoy tenemos superávit fiscal y un déficit de cuenta corriente de apenas un punto y medio, que además no financia gasto público sino inversión privada. Es decir, estamos en una situación mucho mejor que entonces", afirmó.

Y apuntó: “Por eso, podríamos darnos el lujo de tener un tipo de cambio más bajo que aquel de $1.280. Con un valor actual de 1.500, estamos holgadamente por encima. De ahí que las exportaciones sean récord. Está lejos de ser bajo”.

Embed

Dentro de la banda

Además, afirmó: “Creo que mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera. Si va a uno de los extremos de la banda, actuamos”.

“Hoy la gente está comprando en el techo de la banda. Vos no te podés enojar con el mercado. Para nosotros, el dólar dentro de la banda flota. Yo no me enojo ni con los que compraban en $1.200, ni con los que compran en $1500″, destacó el funcionario.

“Las decisiones son personales, nosotros no nos metemos en las decisiones de la gente. Por eso, la respuesta es decir, ¿por qué se las agarran con nosotros? Cuando lo que estamos haciendo, justamente, es dándoles la libertad de que accedan", señaló.

Por su parte, aseguró que el dólar no se va a ubicar por arriba del techo de la banda y se opuso a una nueva. “Les han quemado el cerebro a muchos colegas”, opinó.

También confirmó que el Tesoro estadounidense intervino este miércoles en el mercado de cambios por unos USD 500 millones y que va a seguir comprando pesos siempre que sea necesario a un precio razonable. “Bessent es una persona que en el sector privado hizo su fortuna analizando monedas”, resaltó Caputo.

“El mensaje más importante de Bessent es que todas las herramientas financieras están arriba de la mesa para que a los argentinos les vaya bien”, precisó.