El dólar oficial cerró en $1.445 y se acerca al techo de la banda

En medio de la crisis política por la derrota electoral del oficialismo en la Provincia, sigue creciendo la cotización del billete verde. El blue se vendió en $1.400 en la City porteña.

Mientras siguen los coletazos tras el traspié electoral del Gobierno en la provincia de Buenos Aires, el dólar cotizo cerca de los $1.450 en el Banco Nación (BNA) y en el segmento mayorista cerró a $1.432, para quedar a solo 2,8% del techo de la banda de flotación.

El dólar mayorista lleva cuatro jornadas consecutivas al alza y acumula una suba semanal de $77. El volumen operado de contado llegó a casi u$s404 millones.

ADEMÁS: Cae el empleo privado y aumentan los despidos

El dólar minorista operó a $1.388,98 para la compra y a $1.440,32 para la venta en el promedio de las entidades financieras que publica el Banco Central (BCRA).

Dólar blue

Por su parte, en el Banco Nación el billete estadounidense cotizó a $1.395 para la compra y $1.445 para la venta. El denominado dólar blue o paralelo cerró $1.380 para la compra y $1.400, en el mercado informal de la City porteña.

image

El dólar MEP sube a $1.435,27 y la brecha contra el mayorista es de 0,3%. El dólar Contado con Liquidación (CCL) operó a $1.442,15, por lo cual la brecha es de 0,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.872, mientras que el dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.436,12, según Bitso.

ADEMÁS: Tras el veto, hay paro el viernes y se realizará una Marcha Federal

El S&P Merval cayó 1,1% a 1.805.102,380 puntos, y en dólares avanza 0,3% a 1.275 puntos. El panel líder opera con pérdidas de hasta 1,4% encabezadas por Edenor (-3%), Ternium (-2,8%) y Aluar (-2,7%).

Mientras que los papeles argentinos que cotizaron en Wall Street anotan mayoría de bajas de hasta 3,5% encabezado por Grupo Supervielle (-3,5%), Edenor (-3,3%), e IRSA (-3%).

Por su parte, los títulos en dólares operan con bajas de hasta 1,4% encabezados por el Global 2041, seguido del Global 2041 (-0,5%) y el Global 2038 (-0,4%).

