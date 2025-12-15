Canasta navideña 2025: cuánto gastará una familia en comida, decoración y regalos

Los precios de alimentos y bebidas más destacados:

Torta española de frutos secos 200g: $24.920

$24.920 Pan dulce con frutas 400g: $5.750

$5.750 Turrón español blando de almendra 200g: $13.500

$13.500 Turrón de almendras 90g: $4.940

$4.940 Espumante fresa 750cc: $10.500

$10.500 Budín con frutas 215g: $3.758

$3.758 Turrón blando con maní 130g: $3.005

$3.005 Espumante ananá 710cc: $5.100

$5.100 Sidra 720cc: $2.299

$2.299 Pan dulce con chips de chocolate 400g: $10.299

$10.299 Garrapiñadas de maní 80g: $1.350

$1.350 Champagne 750cc: $9.980

$9.980 Total: $95.401

En el caso de la decoración, el aumento promedio fue del 12% interanual. Los mayores ajustes se observaron en los pesebres de nueve piezas, que subieron 28%, seguidos por los juegos de luces LED cálidas (27%) y las guirnaldas verdes (18%). Sin embargo, algunos artículos mostraron bajas de precio, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). En total, el costo de los ocho productos relevados pasó de $377.504 a $423.955.

En cuanto a los regalos, también se observó un encarecimiento general, aunque por debajo de la inflación. El segmento de indumentaria fue uno de los que menos aumentó, impulsado por la acumulación de stock y la competencia de productos importados. Según datos del INDEC, el rubro prendas de vestir y calzado subió 14,1% entre enero y noviembre, posicionándose como el de menor crecimiento anual, de acuerdo con la Fundación Pro Tejer.

Una situación similar se da en la industria del juguete, donde desde el sector advierten que existen “precios por debajo de lo sostenible”. Aun así, es posible encontrar opciones accesibles desde $3.000, como sets de masas para modelar, bloques, autos de plástico, torres apilables, naipes o baldes de playa para primera infancia. Por último, los electrodomésticos muestran una baja cercana al 25% en lo que va del año, impulsada por la apertura de importaciones y la reducción de impuestos, con precios que hoy llegan a ser hasta la mitad de los registrados dos años atrás.