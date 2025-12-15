Canasta navideña 2025: cuánto gastará una familia en comida, decoración y regalos

Un informe privado muestra que celebrar la Navidad será más caro que el año pasado, aunque las promociones, la baja en algunos rubros y la competencia de importaciones moderan el impacto en el presupuesto familiar.
La llegada de la Navidad vuelve a poner bajo la lupa los gastos que afrontan los hogares argentinos para celebrar. Según un relevamiento de la consultora Focus Market, la canasta navideña 2025 registró un incremento interanual del 27% respecto de 2024, con subas desiguales entre alimentos, decoración y regalos, y un consumo cada vez más atado a descuentos y promociones.
En el caso de la decoración, el aumento promedio fue del 12% interanual. Los mayores ajustes se observaron en los pesebres de nueve piezas, que subieron 28%, seguidos por los juegos de luces LED cálidas (27%) y las guirnaldas verdes (18%). Sin embargo, algunos artículos mostraron bajas de precio, como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%). En total, el costo de los ocho productos relevados pasó de $377.504 a $423.955.
En cuanto a los regalos, también se observó un encarecimiento general, aunque por debajo de la inflación. El segmento de indumentaria fue uno de los que menos aumentó, impulsado por la acumulación de stock y la competencia de productos importados. Según datos del INDEC, el rubro prendas de vestir y calzado subió 14,1% entre enero y noviembre, posicionándose como el de menor crecimiento anual, de acuerdo con la Fundación Pro Tejer.
Una situación similar se da en la industria del juguete, donde desde el sector advierten que existen “precios por debajo de lo sostenible”. Aun así, es posible encontrar opciones accesibles desde $3.000, como sets de masas para modelar, bloques, autos de plástico, torres apilables, naipes o baldes de playa para primera infancia. Por último, los electrodomésticos muestran una baja cercana al 25% en lo que va del año, impulsada por la apertura de importaciones y la reducción de impuestos, con precios que hoy llegan a ser hasta la mitad de los registrados dos años atrás.
