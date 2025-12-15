Caída del empleo privado: se perdieron 49.000 puestos en cuatro meses

En septiembre de 2025, la cantidad de trabajadores asalariados del sector privado se ubicó en 6,198 millones de personas. Solo ese mes se registró una caída del 0,2% respecto de agosto, lo que implicó 10.600 puestos menos. La contracción se produjo luego de un período de estancamiento observado en los primeros cinco meses del año, cuando el empleo alternó leves subas y bajas, pero sin lograr una recuperación sostenida respecto de los niveles de diciembre de 2024.

El informe oficial da cuenta de un desempeño sectorial heterogéneo. Durante septiembre, seis sectores redujeron su dotación de personal, entre ellos Explotación de minas y canteras (-0,7%), Industrias manufactureras (-0,4%), Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-0,3%), Transporte, almacenamiento y comunicaciones (-0,3%), Comercio y reparaciones (-0,2%) y Construcción (-0,2%). En contraste, solo tres actividades mostraron aumentos en el empleo: Pesca (+3,5%), Suministro de electricidad, gas y agua (+0,1%) y Enseñanza (+0,1%).

La comparación interanual también arrojó resultados negativos. En relación con septiembre de 2024, el empleo asalariado privado registró una baja del 0,4%, equivalente a 25,9 mil trabajadores menos. Este retroceso se dio en un contexto de debilidad persistente del mercado laboral, luego de una fase de destrucción neta de empleo iniciada en septiembre de 2023 y acentuada durante el primer trimestre de 2024.

A nivel geográfico, la caída del empleo privado se presentó de manera generalizada. Diecisiete de las veinticuatro jurisdicciones del país registraron contracciones en septiembre. Las provincias más afectadas fueron Tierra del Fuego y Misiones, ambas con caídas del 1,2%, seguidas por Corrientes (-1,0%) y Mendoza (-0,7%). Solo siete provincias mostraron variaciones positivas, encabezadas por Chubut (+1,0%), Catamarca (+0,4%) y Santiago del Estero (+0,3%).

El informe también señala que el total de personas con empleo formal en la Argentina alcanzó en septiembre los 12,84 millones, lo que implicó una caída mensual del 0,1% respecto de agosto, equivalente a 10,7 mil trabajadores menos. Dentro de ese universo, el empleo asalariado registrado totalizó 10,05 millones de personas, con una baja mensual del 0,1%, explicada por la caída del sector privado (-0,2%) y del trabajo en casas particulares (-0,7%), parcialmente compensada por una leve suba del empleo público (+0,1%).

El trabajo independiente se mantuvo prácticamente estable en septiembre, con un total de 2,78 millones de personas. El crecimiento de los monotributistas comunes (+0,4%) fue neutralizado por la caída de los monotributistas sociales (-1,8%) y de los autónomos (-0,7%). En la comparación interanual, sin embargo, el trabajo independiente mostró una fuerte contracción del 11,9%, equivalente a 378 mil personas menos, influida principalmente por la reducción del 63% en los monotributistas sociales tras los cambios normativos aplicados al régimen.

En materia salarial, la remuneración bruta promedio en septiembre de 2025 fue de $1.797.893, con un incremento interanual del 37,8%. La mediana salarial, en tanto, se ubicó en $1.355.988, lo que representó una suba del 35,6% frente al mismo mes del año anterior.

En conjunto, los datos oficiales confirman que, tras una recuperación leve y transitoria hacia fines de 2024, durante 2025 el mercado laboral privado volvió a mostrar signos de debilidad, con pérdidas sostenidas de empleo, caídas generalizadas por sector y provincia, y un escenario de estancamiento que sigue condicionando la evolución del trabajo registrado.