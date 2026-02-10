El gasto del Estado cayó 5,1 puntos del PBI entre 2023 y 2025

El ajuste se concentró principalmente en obra pública, subsidios económicos y transferencias corrientes, mientras que las prestaciones sociales pasaron a representar cerca del 66% del gasto total, según el último informe de Fundación Libertad.

En contraste, las jubilaciones y pensiones explicaron una reducción mínima (0,13% del PBI), mientras que las asignaciones familiares y la AUH fueron la única partida que mostró crecimiento, con un aumento de 0,22 puntos del producto.

El ajuste del gasto durante la era de Milei se centró en aquellas partidas que no están relacionadas con políticas de ingresos o prestaciones sociales, esgrime la Fundación Libertad.

De hecho, en términos de participación dentro del gasto total del Estado, las prestaciones sociales (como jubilaciones, asignaciones, pensiones, entre otras) pasaron a representar aproximadamente el 66% del gasto total en 2025, frente a algo más del 54% en 2023.

En cambio, se registró una importante reducción en las transferencias corrientes (subsidios a provincias, universidades, entre otros) y en la obra pública.

En el recorte de 5,1 puntos del PIB, se advierte que el mayor cambio de ajuste fue la obra pública, en la que se vio reflejada una caída de 1,24% del producto, lo que implicó llevarla prácticamente a su mínima expresión.

Por su parte, las prestaciones sociales que no corresponden a jubilaciones, pensiones, AUH ni asignaciones familiares registraron un retroceso del 1,12% del PIB.

Los subsidios, tanto a la energía como al transporte, se redujeron en alrededor de 1 punto del producto respecto de 2023.

Asimismo, los salarios del sector público explicaron un recorte de 0,71% del PIB, mientras que las transferencias a provincias y a universidades se contrajeron en una magnitud similar, cercana a 0,7% del PIB, de acuerdo con el trabajo realizado por la Fundación Libertad.

Las jubilaciones y pensiones solo explicaron una reducción del 0,13% en relación con el producto, una cifra mínima si se compara con el ajuste total, pero que se encuentra en niveles históricamente bajos en términos reales, y también por debajo de los valores de años anteriores respecto al gasto del Estado.

Una partida particularmente relevante es la de los subsidios económicos, tanto a la energía como al transporte.

Si se suman ambos conceptos durante 2025, los subsidios representaron alrededor del 1% del PIB.

Este nivel es inferior al de 2024, cuando alcanzaron el 1,4% del PIB, y equivale a la mitad de lo registrado en 2023, cuando representaban cerca del 2% del producto.

Durante varios años, los subsidios estuvieron por encima del 2% y entre 2020 y 2023 se mantuvieron consistentemente por encima de ese umbral.

Dentro del desglose de los subsidios, se destaca una reducción significativa de los subsidios energéticos en términos del PIB, que pasaron de niveles elevados a situarse en torno al 0,6% del producto en 2025.

En cuanto a los subsidios al transporte, la disminución fue de casi la mitad en los últimos dos años, ubicándose actualmente en torno al 0,3% del PIB.