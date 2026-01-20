El Gobierno dio de baja cuatro prepagas más y ya son 139 las inactivas

Las prepagas afectadas son: Mutual del Sanatorio Garay, Mutual de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba, Plan Odontológico Integral y Cámara de Tabaco de Misiones. Según la resolución, a estas entidades se les negó la inscripción definitiva en el registro oficial, lo que impide que continúen funcionando.

La Superintendencia aclaró que estas empresas no contaban con beneficiarios activos ni prestaban servicios al momento de la inspección, por lo que la decisión no afecta a los usuarios ni a las compañías que sí operan normalmente.

Durante la última semana, otras 20 prepagas habían sido dadas de baja bajo las mismas condiciones: estaban registradas, pero no tenían actividad real. En total, 139 compañías han sido eliminadas del registro desde que comenzó la gestión actual, tras auditorías que detectaron falta de afiliados, ausencia de prestaciones y documentación insuficiente para justificar su funcionamiento.

El organismo explicó que esta depuración permite tener un registro más preciso de los prestadores activos y fortalecer el control del sistema de salud. La revisión se inició en los primeros meses del gobierno de Javier Milei y continuará en la medida que se detecten empresas que no cumplan con los requisitos legales para operar.

Fuentes de la Superintendencia de Servicios de Salud destacaron que retirar del registro a estas entidades inactivas contribuye a mejorar la transparencia y facilita la supervisión de las compañías que sí ofrecen cobertura a los afiliados.