El Gobierno intimó a los gremios del transporte a levantar el paro de este jueves

De no acatar esta medida, estarían violando la conciliación obligatoria vigente, afirmó la secretaría de Trabajo
El Gobierno intimó a los gremios de transporte La Fraternidad y a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) a abstenerse de realizar medidas de fuerza, luego de que ratificaran su adhesión a la huelga nacional convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra del proyecto de ley de Reforma Laboral.
Frente a la eventual parálisis del servicio de trenes y colectivos, el Ministerio de Capital Humano anunció que procedió con la intimación a La Fraternidad y a la UTA para que se abstengan de llevar adelante "toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria" que está vigente.
La conciliación está vigente porque ambos gremios se encuentran en conflicto por reclamos salariales con el sector empresario desde inicios de este mes.
El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó el paro nacional por 24 horas para este jueves durante el cual “La Argentina se paralizará de punta a punta”
Junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aseguró en conferencia de prensa que los gremios “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.
