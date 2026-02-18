El Gobierno intimó a los gremios del transporte a levantar el paro de este jueves

Frente a la eventual parálisis del servicio de trenes y colectivos, el Ministerio de Capital Humano anunció que procedió con la intimación a La Fraternidad y a la UTA para que se abstengan de llevar adelante "toda medida de acción directa que tuvieran previsto implementar, en violación a las normas legales que rigen la Conciliación Laboral Obligatoria" que está vigente.

Captura de pantalla 2026-02-18 194910

La conciliación está vigente porque ambos gremios se encuentran en conflicto por reclamos salariales con el sector empresario desde inicios de este mes.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó el paro nacional por 24 horas para este jueves durante el cual “La Argentina se paralizará de punta a punta”

Junto a los otros dos cosecretarios de la central obrera, Cristian Jerónimo (Industria del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), Sola aseguró en conferencia de prensa que los gremios “no están en contra de una reforma laboral, pero sí de perder derechos”.