La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje en Consumo estableció penalidades a las firmas por un total de 20,5 millones de pesos.

Las empresas de envíos a domicilio PedidosYa y Glovo fueron sancionadas por 2,5 millones de pesos cada una, por no cumplir con la obligación establecida en el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor, de informar de manera clara sobre los servicios que ofrecen, y por incluir cláusulas abusivas en los términos y condiciones a los que adhieren los consumidores.

Telefónica de Argentina S.A. (que opera la marca Movistar), fue multada por un total de 5 millones de pesos, por no respetar los plazos de entrega en la adquisición de teléfonos móviles ni brindar información cierta respecto de la entrega de los chips y los trámites relativos al ejercicio del derecho de la portabilidad numérica.

Además, Telefónica fue sancionada por ofertar y comercializar bienes sin brindar previamente información verídica y detallada en cuanto a las modalidades, condiciones o limitaciones del servicio de garantía, por no permitir la baja de los servicios generando deudas, por no modificar la modalidad contractual solicitada y, finalmente, por incumplimientos en la prestación del servicio de telefonía fija e internet.

La empresa Despegar fue penalizada con cuatro millones de pesos por no suministrar información cierta y detallada sobre los canales de atención donde los consumidores pueden realizar trámites y consultas relativas a la modificación o cancelación de los servicios contratados.

Se estableció que, a través de omisiones como no consignar la dirección electrónica del organismo nacional de aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, o no informar el horario de atención, ni el número telefónico o sitio electrónico para que se puedan formular consultas y/o reclamos al área responsable, la empresa no garantizó buenas condiciones de atención, ni trato digno y equitativo para con sus clientes.

Sodimac y Frávega fueron sancionadas por 2,5 millones de pesos cada una por presentar como ofertas incluidas en el "Hot Sale" precios que eran similares a los existentes anteriormente.

Finalmente la empresa Iguatemi (Key Biscane) fue multada por 1,5 millones de pesos por una conducta similar durante el "Cyber Monday".