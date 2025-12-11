El INDEC difundirá hoy la inflación de noviembre: qué cifra se espera

El dato oficial se publicará este jueves a las 16, aunque las consultoras ya estiman una cifra que oscilaría entre 2,3% y 2,5%, tomando como referencia el 2,3% registrado en octubre para el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Una variación que salga de ese rango indicaría que Luis Caputo, actual ministro de Economía, no logró frenar la tendencia de aceleración que comenzó en agosto, cuando la inflación marcó 1,9%.

El dato que arroja el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) del Banco Central, elaborado a partir de las estimaciones mencionadas, prevé que la inflación interanual cerrará 2025 con una cifra cercana al 30,4%.

Según varios relevamientos, los mayores incrementos de precios se concentraron en vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%); transporte (3,4%); comunicación (3,1%); y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). La variación interanual, de acuerdo con estas estimaciones, alcanzó el 31%.

El dato de la inflación en CABA

Antes de difundir el valor nacional, el INDEC publicó este miércoles la inflación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El territorio porteño registró una aceleración en la suba de precios y cerró con un 2,4% para noviembre, mientras que la variación interanual llegó al 32,4%. Este resultado refuerza las proyecciones de varias consultoras sobre el nivel que podría alcanzar la inflación nacional.

Entre los rubros que más aumentaron en CABA se destacan Recreación y cultura, con un 4%, y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un 2,5%.