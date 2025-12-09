Economía |

Cuándo se anuncia la inflación de noviembre y que esperan los analistas para el próximo año

La inflación de noviembre habría vuelto a tomar vuelo por el salto de la carne y los ajustes regulados.

La inflación de 2025 llega a su tramo final con un nuevo repunte que sorprendió al mercado y volvió a encender alarmas dentro del Gobierno. Las consultoras anticipan que noviembre mostró una aceleración marcada respecto de octubre, empujada por la carne y los servicios regulados, y será anunciada el próximo jueves.

Según estimaciones privadas, el cierre anual quedaría cerca del 30%, un número que reinstala la discusión sobre la capacidad oficial para perforar el piso del 2% mensual en 2026. Este nivel preocupa porque condiciona el plan económico del próximo año y deja en evidencia la fragilidad del proceso de desaceleración.

El movimiento más fuerte estuvo en la carne, con un aumento acumulado del 30% desde septiembre, tal como informó la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores. A eso se sumaron los ajustes de tarifas y otros precios administrados, que metieron presión adicional sobre el indicador general en el anteúltimo mes del año.

Las consultoras remarcan que noviembre habría quedado por encima del 2,3% registrado en octubre, lo que consolida un piso más alto del esperado. También advierten que este comportamiento puede repercutir en las expectativas de diciembre y en la lectura del mercado sobre la política de ingresos.

La incógnita ahora pasa por el margen que tendrá el Gobierno para enfrentar un 2026 que arranca cargado de desafíos. Con precios sensibles todavía inestables y un esquema de tarifas en revisión, los analistas coinciden en que lograr una inflación más baja será una tarea compleja que exigirá decisiones firmes y consistentes.

