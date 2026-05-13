YPF confirmó un aumento del 1% en los combustibles

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De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días… pic.twitter.com/EHdzW9fgLR — Horacio Marín (@HoracioMarin_ok) May 13, 2026

Desde YPF también aclararon que se mantendrá la implementación del sistema de micropricing, que posibilita optimizar los retornos a partir de la dinámica entre oferta y demanda, definiendo precios distintos según horarios, corredores y regiones.

El buffer de precios, también llamado “amortiguador”, se aplicó por primera vez a partir del miércoles 1° de abril frente la contracción del consumo de combustibles que tuvo lugar, sobre todo, en el interior del país. Finalizado el nuevo plazo, la compañía evaluará de qué manera incorporar los incrementos al precio en caso de que ocurran en un escenario de guerra y volatilidad en los mercados energéticos internacionales.