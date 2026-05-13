YPF confirmó un aumento del 1% en los combustibles

El presidente de la petrolera, Horacio Marín, anunció en sus redes sociales el ajuste y que luego los precios se congelarán por 45 días.
La petrolera YPF confirmó que la empresa aumentará en un 1% el precio de los combustibles, al tiempo que prolongó el congelamiento de los mismos por 45 días más. De esta forma lo confirmó el CEO y presidente de la compañía, Horacio Marín, en sus redes sociales.
"A partir del jueves 14 de mayo, YPF ajustará el precio de los combustibles en un 1% tras un análisis detallado de las condiciones del mercado y las variables de oferta y demanda. De igual manera, continuaremos aplicando el sistema de “buffer de precios” por hasta 45 días adicionales, con el propósito de no trasladar sobresaltos en el surtidor", explicó.
El directivo detalló que durante ese periodo, la compañía no trasladará a los consumidores el impacto de “fluctuaciones bruscas en el precio internacional del petróleo (Brent), manteniendo sin restricciones las demás variables que componen el precio, tal como se ha hecho en el periodo anterior”.
Sobre la evolución de los valores en las próximas semanas, remarcó que “mediante el sistema buffer de precios, se estableció la creación de una cuenta compensadora que, al finalizar el periodo estipulado y una vez concluido el conflicto en Oriente Medio, en YPF mantendremos constantes los precios de los combustibles para recuperar, durante el tiempo necesario, el ingreso diferido originado por no haber incorporado el impacto de las variaciones en el Brent durante este tiempo”.
Desde YPF también aclararon que se mantendrá la implementación del sistema de micropricing, que posibilita optimizar los retornos a partir de la dinámica entre oferta y demanda, definiendo precios distintos según horarios, corredores y regiones.
El buffer de precios, también llamado “amortiguador”, se aplicó por primera vez a partir del miércoles 1° de abril frente la contracción del consumo de combustibles que tuvo lugar, sobre todo, en el interior del país. Finalizado el nuevo plazo, la compañía evaluará de qué manera incorporar los incrementos al precio en caso de que ocurran en un escenario de guerra y volatilidad en los mercados energéticos internacionales.
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