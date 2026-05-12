Loma Negra, la cementera más grande de Argentina, apaga su horno hasta noviembre

De todos modos advirtió que “la extensión anunciada para este año no tiene precedentes”. Según datos del sindicato, en L’Amalí se almacenan actualmente más de 700.000 toneladas de clínker por fuera de los silos, un volumen considerable que permitirá mantener activa la producción de cemento de Loma Negra.

image

La planta de la cementera en Olavarría opera con dos hornos principales. En esta oportunidad, uno de ellos permanecerá detenido durante seis meses, mientras que el segundo cesará actividades en mayo y junio.

El parate coincide con un momento crítico del sector: los datos del Índice Construya (IC) reflejaron en abril una suba mensual del 4,98% desestacionalizada, pero se ubica un 4,7% por debajo del mismo mes de 2025.

Loma Negra presentó un balance con fuerte mejoras

Como contyrapartida a esta "suspensión de actividades", hace una semana, Loma Negra presentó su balance del primer trimestre de 2026 con una mejora significativa en sus principales indicadores. Luego de la publicación de los resultados, las acciones subieron 6,7% en pesos y los ADR avanzaron 7,8% en Wall Street.

La compañía informó ingresos netos por $218.739 millones, equivalentes a US$ 149 millones, con un crecimiento interanual de 1,1%, mientras que la utilidad neta trepó 44,2% hasta $ 40.627 millones.