Loma Negra, la cementera más grande de Argentina, apaga su horno hasta noviembre

La empresa ubicada en el partido bonaernse de Olavarría frenará su producción por un semestre. Desde el sindicato dicen que es un "medida sin precedentes".
El principal horno de Loma Negra, la principal cementera de la Argentina ubicada en el partido bonaerense de Olavarría, se apagará hasta noviembre de 2026, a pesar de que la empresa hace una semana presentó su balance del primer trimestre de 2026 con una mejora significativa en sus principales indicadores.
La empresa describe el alto en la actividad como "una medida programada" para ajustar la producción ante el auento del precio del gas durante los meses de invierno y el excesivo stock de clínker (el componenete activo del cemento portland) acumulado, resultado de una sobreproducción registrada en el verano.
En este contexto, el secretario general del sindicato minero AOMA Olavarría, Alejandro Santillán, explicó a la prensa que las interrupciones programadas por mantenimiento generalmente duran unos 40 días, y no un período tan prolongado.
De todos modos advirtió que “la extensión anunciada para este año no tiene precedentes”. Según datos del sindicato, en L’Amalí se almacenan actualmente más de 700.000 toneladas de clínker por fuera de los silos, un volumen considerable que permitirá mantener activa la producción de cemento de Loma Negra.
La planta de la cementera en Olavarría opera con dos hornos principales. En esta oportunidad, uno de ellos permanecerá detenido durante seis meses, mientras que el segundo cesará actividades en mayo y junio.
El parate coincide con un momento crítico del sector: los datos del Índice Construya (IC) reflejaron en abril una suba mensual del 4,98% desestacionalizada, pero se ubica un 4,7% por debajo del mismo mes de 2025.
Como contyrapartida a esta "suspensión de actividades", hace una semana, Loma Negra presentó su balance del primer trimestre de 2026 con una mejora significativa en sus principales indicadores. Luego de la publicación de los resultados, las acciones subieron 6,7% en pesos y los ADR avanzaron 7,8% en Wall Street.
La compañía informó ingresos netos por $218.739 millones, equivalentes a US$ 149 millones, con un crecimiento interanual de 1,1%, mientras que la utilidad neta trepó 44,2% hasta $ 40.627 millones.
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