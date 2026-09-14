El nivel de deuda de las familias volvió a aumentar y llegó al 18% en julio

El sistema financiero tradicional concentra la mayor parte de los préstamos, con el 85,4% del crédito total, equivalente a $84,9 billones, y registró una mora estimada en el 15,8%.

La situación es bastante más afectada entre los proveedores no financieros de crédito (PNFC), donde se encuentran las emisoras de tarjetas no bancarias y las fintech. Este segmento concentró el 14,6% del mercado, unos $14,5 billones, pero su índice de morosidad trepó al 31,3%, el nivel más elevado entre los sectores analizados.

El comportamiento tampoco resultó uniforme entre las provincias. La Rioja registró la mayor mora por monto, con 25,3%, seguida por Santa Cruz, con 23,6%, y San Luis, con 23,5%.

En el extremo opuesto, los porcentajes más bajos correspondieron a La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14%).