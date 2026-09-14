El nivel de deuda de las familias volvió a aumentar y llegó al 18% en julio

Los créditos impagos acumularon 21 meses consecutivos de aumento. La Rioja, Santa Cruz y San Luis donde las familias están más endeudadas
La situación crediticia de los hogares argentinos volvió a deteriorarse. La morosidad alcanzó el 18% del total de préstamos durante julio, última cifra oficial, de acuerdo con el Monitor Mensual de Crédito a las Familias elaborado por Eco Go y la Universidad Austral.
De esta manera, el incumplimiento en los pagos por más de tres meses, y la caída en el estado de “morosidad” acumuló 21 meses consecutivos.
El 26,6% de los titulares de crédito se encuentra en mora, una proporción que creció 0,3% durante el último mes y que se incrementó 8,3 puntos porcentuales respecto de julio de 2025.
En términos interanuales, el índice de irregularidad acumuló una suba de 10,3 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, el stock de deuda de las familias llegó a $99,4 billones a precios de julio de 2026.
El sistema financiero tradicional concentra la mayor parte de los préstamos, con el 85,4% del crédito total, equivalente a $84,9 billones, y registró una mora estimada en el 15,8%.
La situación es bastante más afectada entre los proveedores no financieros de crédito (PNFC), donde se encuentran las emisoras de tarjetas no bancarias y las fintech. Este segmento concentró el 14,6% del mercado, unos $14,5 billones, pero su índice de morosidad trepó al 31,3%, el nivel más elevado entre los sectores analizados.
El comportamiento tampoco resultó uniforme entre las provincias. La Rioja registró la mayor mora por monto, con 25,3%, seguida por Santa Cruz, con 23,6%, y San Luis, con 23,5%.
En el extremo opuesto, los porcentajes más bajos correspondieron a La Pampa (9,6%), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (12,4%) y Entre Ríos (14%).
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