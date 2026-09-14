Cómo quedarían las jubilaciones con la inflación de 1,7% de agosto

Las jubilaciones aumentarán 1,7% en octubre de 2026, en línea con la inflación de agosto según lo dispone el régimen de movilidad jubilatoria aprobado por decreto por la administración de Javier Milei.
Los jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recibirán en octubre una nueva actualización de sus ingresos
Las jubilaciones aumentarán 1,7% en octubre de 2026, en línea con la inflación de agosto según lo dispone el régimen de movilidad jubilatoria aprobado por decreto por la administración de Javier Milei.
Con este aumento, la jubilación mínima a partir del próximo mes será de $ 435.875 A esto se sumaría un bono extra, que desde marzo de 2024 se encuentra congelado en $ 70 mil. Si no se actualiza ese beneficio, el jubilado cobrará en octubre $ 505.875.
De esta manera, las jubilaciones mínimas con bono se ubican en términos reales (es decir, descontando la inflación) un 9,4% por debajo de noviembre de 2023 (último mes completo de la gestión del Frente de Todos). Asimismo, muestran una caída interanual real del 3,6% con respecto a octubre de 2025.
El aumento de octubre quedó definido a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación mensual del 1,7%. La inflación acumuló así 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% durante los últimos doce meses. El mecanismo previsional toma como referencia la evolución de los precios registrada dos meses antes para determinar la actualización de las prestaciones. La aplicación de la movilidad es automática y no necesita una nueva decisión del Poder Ejecutivo.
Los jubilados que perciben la mínima reciben un bono extra que desde marzo de 2024 está congelado en $ 70 mil. El beneficio además es percibido de forma decreciente por aquellos que cobren menos de $ 505.876 (el valor de la mínima más el bono), aunque en esos casos recibirán la diferencia entre sus haberes y ese tope. Por ejemplo, si alguien cobra en septiembre $ 500 mil, el bono será de $ 5.876.
En términos reales, el bono registra desde marzo de 2024 (última vez que se actualizó) una caída del 57,8% de su poder de compra, considerando la inflación. Para evitar esa pérdida, el beneficio debería ser de $ 165.665 en octubre de 2026.
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