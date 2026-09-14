Cómo quedarían las jubilaciones con la inflación de 1,7% de agosto

El aumento de octubre quedó definido a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto, que registró una variación mensual del 1,7%. La inflación acumuló así 21,3% en los primeros ocho meses del año y 33,5% durante los últimos doce meses. El mecanismo previsional toma como referencia la evolución de los precios registrada dos meses antes para determinar la actualización de las prestaciones. La aplicación de la movilidad es automática y no necesita una nueva decisión del Poder Ejecutivo.

El bono sigue congelado

Los jubilados que perciben la mínima reciben un bono extra que desde marzo de 2024 está congelado en $ 70 mil. El beneficio además es percibido de forma decreciente por aquellos que cobren menos de $ 505.876 (el valor de la mínima más el bono), aunque en esos casos recibirán la diferencia entre sus haberes y ese tope. Por ejemplo, si alguien cobra en septiembre $ 500 mil, el bono será de $ 5.876.

En términos reales, el bono registra desde marzo de 2024 (última vez que se actualizó) una caída del 57,8% de su poder de compra, considerando la inflación. Para evitar esa pérdida, el beneficio debería ser de $ 165.665 en octubre de 2026.

Calendario de pagos de octubre 2026

Jubilados de la mínima en octubre: ¿cuándo cobro?

DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre

DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre

DNI terminado en 2: martes 13 de octubre

DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre

DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre

DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre

DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre

DNI terminado en 7: martes 20 de octubre

DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre

DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre

Jubilados que superan el haber mínimo: fechas de cobro de octubre

Para quienes cobran por encima del primer intervalo, los depósitos comenzarán una vez finalizado el primer cronograma: