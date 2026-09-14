Intención de voto para 2027: lo que reveló una nueva encuesta

El trabajo también indagó sobre el posicionamiento político de los entrevistados y determinó que el oficialismo reúne un 34,3% al sumar a sus sectores "puros" y "moderados", mientras que las posiciones opositoras alcanzan el 49%.

Según las conclusiones de Analogías, el Gobierno mantiene una base de apoyo cercana a los 34 puntos, mientras las opiniones opositoras rondan los 50 puntos y existe un segmento intermedio de aproximadamente 16 puntos.

La consultora señaló que ese sector está integrado predominantemente por personas que votaron a Milei en 2023 y 2025 y que actualmente expresan posiciones críticas hacia el Gobierno.

Dentro de ese segmento "en disputa", el 69,6% evalúa la gestión gubernamental en los dos niveles más bajos y la imagen negativa de Milei llega al 84,8%. Sin embargo, el estudio indicó que allí prácticamente no se registra voto peronista y que el 55% responde que aún no sabe a quién votaría.

En cuanto a la situación económica personal, el 60,9% de los encuestados afirmó estar peor que un año atrás, frente a un 13,4% que manifestó encontrarse mejor.

Además, ante la disyuntiva entre priorizar "salario y empleo" o la "estabilidad de precios", el 65,6% eligió la primera opción y el 27,1% se inclinó por la segunda. El relevamiento también mostró que el 63,1% considera que existe "mucha o bastante corrupción" en el Gobierno.