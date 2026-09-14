Intención de voto para 2027: lo que reveló una nueva encuesta

Una encuesta nacional de la consultora Analogías ubicó al peronismo unido por encima del oficialismo.
Una nueva encuesta electoral de cara a 2027 muestra una ventaja del Peronismo por encima del espacio libertario conducido por el presidente Javier Milei.
El estudio ubicó al peronismo unido con el 31% de intención de voto, apenas tres décimas por encima de Milei, que obtuvo el 30,7%, dentro del margen de error del sondeo, con un alto número de consultados que aún no definió su voto: 24,7%.
Analogías caracterizó el escenario electoral como de una "polarización sucia", debido a la marcada paridad entre los dos principales espacios y al elevado porcentaje de electores que todavía no definió su preferencia.
La encuesta fue realizada a nivel nacional sobre 2.932 casos relevados entre el 5 y el 8 de septiembre y tiene un margen de error de +/- 2%.
El trabajo también indagó sobre el posicionamiento político de los entrevistados y determinó que el oficialismo reúne un 34,3% al sumar a sus sectores "puros" y "moderados", mientras que las posiciones opositoras alcanzan el 49%.
Según las conclusiones de Analogías, el Gobierno mantiene una base de apoyo cercana a los 34 puntos, mientras las opiniones opositoras rondan los 50 puntos y existe un segmento intermedio de aproximadamente 16 puntos.
La consultora señaló que ese sector está integrado predominantemente por personas que votaron a Milei en 2023 y 2025 y que actualmente expresan posiciones críticas hacia el Gobierno.
Dentro de ese segmento "en disputa", el 69,6% evalúa la gestión gubernamental en los dos niveles más bajos y la imagen negativa de Milei llega al 84,8%. Sin embargo, el estudio indicó que allí prácticamente no se registra voto peronista y que el 55% responde que aún no sabe a quién votaría.
En cuanto a la situación económica personal, el 60,9% de los encuestados afirmó estar peor que un año atrás, frente a un 13,4% que manifestó encontrarse mejor.
Además, ante la disyuntiva entre priorizar "salario y empleo" o la "estabilidad de precios", el 65,6% eligió la primera opción y el 27,1% se inclinó por la segunda. El relevamiento también mostró que el 63,1% considera que existe "mucha o bastante corrupción" en el Gobierno.
comentar