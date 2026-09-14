Seis provincias tuvieron una inflación por encima del promedio nacional

Según datos elaborados por Politikon Chaco en base a direcciones e institutos provinciales de Estadística e INDEC –que procesó Agencia Noticias Argentinas-, el análisis por rubros determina que la división vinculada a Vivienda y servicios públicos aparece como factor de presión transversal en muchos de los distritos analizados, registrando aumentos de 3,6% en Chaco, 2,8% en Mendoza y 2,6% en CABA y San Luis.

Asimismo, la división Educación mostró incrementos relevantes del 4,4% en Neuquén y 4% en Jujuy, en un escenario donde la inflación de agosto parece haber estado determinada menos por un shock generalizado de bienes y más por una combinación de ajustes en servicios y componentes regulados/no transables.

Tras el dato de la semana pasada, Argentina volvió a ubicarse entre los países con mayor inflación de América Latina. Durante agosto, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 1,7%, por debajo del 2,1% registrado en julio, pero todavía por encima de la mayoría de las economías de la región.

Con ese resultado, el país quedó segundo en el ranking regional, detrás de Venezuela, que registró una inflación mensual del 8,9%.

El dato difundido por el INDEC representó el menor nivel de inflación mensual de los últimos 14 meses. Sin embargo, la comparación regional muestra que la dinámica de los precios en Argentina continúa siendo elevada.

Argentina, segunda en inflación durante agosto

Después de Venezuela y Argentina, Bolivia quedó en el tercer lugar del ranking, con una inflación mensual del 1,1%.

Más atrás se ubicaron Honduras, con 0,79%; Chile y Guatemala, con 0,6%; Colombia, con 0,39%; y República Dominicana, con 0,38%.

Entre las principales economías latinoamericanas, México registró una inflación mensual del 0,20%, mientras que Perútuvo una suba del 0,07%. En Paraguay no hubo variación de precios.

Por su parte, Brasil registró una caída del 0,40% y Costa Rica una baja del 0,11%.