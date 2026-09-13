El Gobierno abre una dura negociación por el Presupuesto

El principal desafío será alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir la sesión y garantizar posteriormente la aprobación de los artículos centrales en la votación en particular.

El oficialismo cuenta inicialmente con el acompañamiento de sectores del PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Adelante Buenos Aires y Producción y Trabajo. Sin embargo, esos respaldos no serían suficientes y el Gobierno necesitaría incorporar al menos una decena de votos adicionales en algunos tramos de la discusión.

El factor electoral

La principal dificultad para el Ejecutivo será que el debate presupuestario coincidirá con el avance de la campaña para las elecciones de 2027, en las que Milei buscará su reelección. Con los gobernadores concentrados cada vez más en sus estrategias provinciales, algunos de los espacios que hasta ahora acompañaron al oficialismo comenzaron a mostrar mayor autonomía.

Entre ellos aparecen sectores de Argentina Federal vinculados con los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y Salta, Gustavo Sáenz, además de Independencia, que tiene como principal referente al mandatario tucumano Osvaldo Jaldo.

Esos bloques ya marcaron diferencias con la Casa Rosada en discusiones sensibles y la tensión podría aumentar cuando comience a debatirse la distribución de recursos nacionales y el impacto de las partidas presupuestarias sobre las provincias.

El margen para alcanzar acuerdos tampoco aparece demasiado amplio por el lado económico. El Ejecutivo ratificó que no está dispuesto a modificar uno de los pilares de su programa: el equilibrio fiscal. Esa posición podría convertirse en uno de los principales puntos de fricción con los mandatarios provinciales.

Las proyecciones económicas

El Ministerio de Economía había presentado en julio un adelanto de los lineamientos del Presupuesto. En un documento de 17 páginas, la cartera encabezada por Luis Caputo anticipó para 2027 un escenario de menor inflación, recuperación del salario real y continuidad de la estabilidad macroeconómica.

Las proyecciones para el período 2027-2029 contemplan, según el Ejecutivo, la continuidad del proceso de “normalización y crecimiento de la economía argentina”, con una reducción significativa de la inflación que permitiría mejorar el poder adquisitivo y generar mejores condiciones para el consumo y la inversión.

En materia de actividad, el Gobierno espera que el crecimiento del Producto Interno Bruto durante 2027 esté impulsado principalmente por una mejora de la inversión, acompañada por la recuperación del consumo privado y una contribución positiva del sector externo.

El escenario oficial también contempla una evolución favorable del mercado laboral, con una reducción del desempleo y creación de puestos de trabajo, además de una nueva baja de los niveles de pobreza e indigencia.

Respecto de la recaudación, Economía proyectó un leve crecimiento real anual de los recursos tributarios entre 2027 y 2029, apoyado fundamentalmente en la expansión de la actividad y de las exportaciones.

Con esas previsiones y el equilibrio fiscal como límite, el Gobierno comenzará ahora la etapa más difícil: transformar sus proyecciones económicas en una ley. Para conseguirlo deberá atravesar una negociación parlamentaria en la que las demandas provinciales y las necesidades electorales de sus aliados prometen tener un peso cada vez mayor.