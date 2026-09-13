Vuelve a aumentar el colectivo: cuánto saldrá el boleto mínimo desde octubre

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subiría de $887,99 a $920,85.

Recorrido de 3 a 6 km: de $986,70 a $1023,21.

Recorrido de 6 a 12 km: $1102,02.

Recorrido de 12 a 27 km: $1180,90.

Las 28 líneas de colectivos que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires son: 4, 7, 12, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151.

Los usuarios de colectivos sufrirán un nuevo golpe en sus bolsillos.

Provincia: cómo quedarán las tarifas del colectivo desde octubre

El cuadro tarifaria en las líneas de la Provincia sería el siguiente con la tarjeta SUBE registrada:

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): pasaría de $1164,47 a $1206,39;

Tramo de 3 a 6 km: de $1310,02 a $1357,18;

Tramo de 6 a 12 kilómetros: $1507,98;

Viajes de 12 a 27 km: $1809,58.

Viajes de más de 27 km: $2127,47.

En ese contexto, la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) advirtió que los ingresos por tarifas y subsidios deberían aumentar un 23% para cubrir el costo de trasladar a cada pasajero de colectivo.

La entidad calculó que transportar a un usuario cuesta alrededor de $2.440 con IVA, o $2.209 sin ese impuesto, mientras que el monto reconocido por las estructuras oficiales, entre el boleto y los subsidios, alcanza los $1.789 sin IVA. El desfaje, señaló la entidad desde sus redes sociales, afecta la renovación de las unidades, el mantenimiento y las frecuencias del servicio.