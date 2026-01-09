Estados Unidos incautó un nuevo buque cisterna venezolano en el Mar Caribe

Otro buque petrolero venezolano fue confiscado por Estados Unidos en el Mar Caribe. Es el tercero en esta semana.
En las primeras horas de hoy, Estados Unidos confiscó otro buque cisterna Olina, el tercero en esta semana, que está vinculado a operaciones petroleras con Venezuela en el Mar Caribe.
El procedimiento lo llevaron a cabo infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Además, contó con la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional y el despliegue de recursos desde el USS Gerald R. Ford.
Esta operación corresponde a la Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra estadounidense, que se encargan de combatir la actividad ilícita en la región y a reforzar la seguridad en el hemisferio occidental. El operativo contó con el respaldo de otras plataformas navales, entre ellas el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, que integran el Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos (US Navy).
“Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: ‘no hay refugio seguro para los criminales’”, señalaron responsables de la operación meidante un comunicado publicado en X.
