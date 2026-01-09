Estados Unidos incautó un nuevo buque cisterna venezolano en el Mar Caribe

ssstwitter.com_1767974973848

El procedimiento lo llevaron a cabo infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Además, contó con la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional y el despliegue de recursos desde el USS Gerald R. Ford.

Esta operación corresponde a la Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra estadounidense, que se encargan de combatir la actividad ilícita en la región y a reforzar la seguridad en el hemisferio occidental. El operativo contó con el respaldo de otras plataformas navales, entre ellas el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, que integran el Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos (US Navy).

“Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: ‘no hay refugio seguro para los criminales’”, señalaron responsables de la operación meidante un comunicado publicado en X.