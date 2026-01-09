Internacionales |

Estados Unidos incautó un nuevo buque cisterna venezolano en el Mar Caribe

Otro buque petrolero venezolano fue confiscado por Estados Unidos en el Mar Caribe. Es el tercero en esta semana.

En las primeras horas de hoy, Estados Unidos confiscó otro buque cisterna Olina, el tercero en esta semana, que está vinculado a operaciones petroleras con Venezuela en el Mar Caribe.

ADEMÁS: Irán enfrenta fuerte protestas y Trump amenaza con una intervención

ssstwitter.com_1767974973848

El procedimiento lo llevaron a cabo infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear. Además, contó con la coordinación del Departamento de Seguridad Nacional y el despliegue de recursos desde el USS Gerald R. Ford.

Esta operación corresponde a la Operación Lanza del Sur del Departamento de Guerra estadounidense, que se encargan de combatir la actividad ilícita en la región y a reforzar la seguridad en el hemisferio occidental. El operativo contó con el respaldo de otras plataformas navales, entre ellas el USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale, que integran el Grupo Anfibio Listo de la Armada de Estados Unidos (US Navy).

“Una vez más, nuestras fuerzas interinstitucionales conjuntas enviaron un mensaje claro esta mañana: ‘no hay refugio seguro para los criminales’”, señalaron responsables de la operación meidante un comunicado publicado en X.

Captura de pantalla 2026-01-09 130818
Comunicado oficial del Comando Sur publicado en su cuenta de X.

Comunicado oficial del Comando Sur publicado en su cuenta de X.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados