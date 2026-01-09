El Banco Central devolvió al Tesoro de Estados Unidos los fondos usados antes de las elecciones

Según detalló la autoridad monetaria en un comunicado, el repago correspondió a las operaciones realizadas durante el cuarto trimestre del año pasado bajo el entendimiento bilateral que habilita intercambios temporales de monedas entre ambos países. Desde el Gobierno aclararon que, si bien el monto utilizado fue devuelto, la línea de swap continúa vigente.

La cancelación coincidió con una jornada clave para las finanzas públicas, ya que el Ejecutivo logró afrontar vencimientos de deuda por más de US$4200 millones mediante fondos provenientes de privatizaciones, compras de divisas en el mercado y financiamiento de bancos internacionales.

Desde Washington, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, celebró la devolución del préstamo y la calificó como una señal de fortalecimiento financiero. A través de sus redes sociales, aseguró que la operación generó ganancias para el Fondo de Estabilización Cambiaria (FEC) y reafirmó el respaldo de su país a la gestión del presidente Javier Milei. “Nuestra nación recibió el reembolso completo, generando decenas de millones de dólares en ganancias para el contribuyente estadounidense”, aseguró.

Embed .@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

Bessent explicó que el swap se utilizó para enfrentar una situación de presión cambiaria y de iliquidez de corto plazo, y remarcó que Estados Unidos fue el único actor capaz de actuar con rapidez en ese contexto. Además, subrayó que el Tesoro norteamericano recibió el reembolso completo sin pérdidas.

Finalmente, el funcionario destacó que, tras la estabilización financiera, la Argentina volvió a cubrir sus necesidades a través de los mercados de deuda y sostuvo que espera que el proceso de reformas económicas continúe con respaldo internacional.