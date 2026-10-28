Cristian Girard marcó los fracasos de Milei: inflación y salarios

En ese sentido, recordó que el Presidente había prometido no solo pulverizar la inflación, sino también generar un “salariazo en dólares” y una fuerte expansión del consumo, asociada a la expectativa de recuperar niveles de bienestar similares a los de la década del noventa. “Se apeló a esa nostalgia de un consumismo de primer mundo, pero la verdad es que no lo vemos, no pasó. Y ese es el gran fracaso”, sostuvo.

El titular de ARBA también cuestionó las herramientas utilizadas por el Gobierno para contener la inflación y señaló una contradicción entre el discurso libertario y la intervención sobre variables centrales de la economía.

“Es un gobierno que se dice libertario, pero pisó el dólar y pisó las paritarias. Eso es lo menos parecido al libre mercado que conozco”, afirmó. Según explicó, esa estrategia busca moderar la evolución de los precios mediante el control de variables clave, pero tiene como contrapartida el deterioro de los ingresos y la debilidad del mercado interno.

Falta de inversión y retroceso de la actividad económica

Girard identificó como otro de los grandes fracasos del programa económico la incapacidad para impulsar la inversión privada, pese a las condiciones favorables que el Gobierno asegura ofrecer al sector empresario.

Durante la entrevista, ubicó la inversión en torno al 18% del Producto Interno Bruto y advirtió que los registros recientes muestran retrocesos. “Nadie hunde guita en una economía donde no sabe lo que va a pasar”, sostuvo, al señalar que la falta de previsibilidad y de un horizonte económico consistente desalienta las decisiones productivas de largo plazo.

El economista también cuestionó el desempeño de los principales sectores vinculados al mercado interno. Al comparar los niveles actuales de actividad con los de 2023, señaló caídas cercanas al 10% en la industria, 15% en la construcción, 6% en el comercio y 80% en la obra pública.

Según su diagnóstico, el dinamismo de las exportaciones primarias y de hidrocarburos no alcanza para compensar la contracción de las actividades que generan empleo y movilizan el consumo interno. “En esa película no hay ningún factor que te indique cómo puede crecer la economía”, planteó.

Recuperar los salarios y reactivar la obra pública

Frente a ese escenario, Girard sostuvo que la recuperación económica debe comenzar por una recomposición de los ingresos que permita reactivar el mercado interno y aprovechar la capacidad productiva actualmente ociosa.

“Lo primero que tenemos que lograr es que suban los salarios”, afirmó. En esa línea, planteó la necesidad de liberar las negociaciones paritarias, recomponer las jubilaciones y otros ingresos regulados, y avanzar en una recuperación gradual del salario real.

El director ejecutivo de ARBA explicó que existen condiciones para incrementar la producción sin necesidad de realizar grandes inversiones iniciales, debido al bajo nivel de utilización de la capacidad instalada. “Tenés la mitad de las máquinas paradas en la industria y entre 60% y 70% en buena parte de las ramas productivas”, señaló.

Finalmente, propuso recuperar un círculo virtuoso basado en mejores salarios, mayor consumo, crecimiento de la producción y aumento de la recaudación tributaria, que permita financiar la reactivación de la obra pública y dinamizar sectores estratégicos como la siderurgia, el aluminio y el cemento.

“No hay que inventar nada. En cuanto haya actividad vas a tener recursos tributarios; con recursos tributarios reactivás la obra pública, y cuando reactivás la obra pública se empieza a mover toda la economía”, concluyó Girard.