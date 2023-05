En 2022, el salario mínimo cayó un 2,7% por la inflación

El salario mínimo en Argentina aumentó el 81% en 2022, de $32.000 (unos US$145 al tipo de cambio oficial actual) a $57.900 (unos US$263), quedándose por detrás de la inflación de 94,8 % el año pasado.

A pesar de que Argentina cuenta con una de las tasas de inflación más altas del mundo, el salario mínimo tuvo pérdida real menor a la del resto del globo, de 3,2 %.

Mil millones de trabajadores de 50 países sufrieron un recorte salarial medio de US$685 en 2022, una pérdida conjunta de 746.000 millones de dólares en términos reales, en comparación con lo que habrían ganado si los salarios hubieran crecido al mismo ritmo que la inflación, según analizó Oxfam Intermón, en base a los datos de la Organización Internacional del Trabajo y organismos gubernamentales de estadística.

En Argentina, el nivel general de salarios tuvo una pérdida real de 2,2 % en 2022, un promedio que esconde una contracción del 15,1 % en los salarios no registrados, una caída menor de 0,5 % en el sector privado registrado y una recuperación de 2,4 % real en el sector público, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Mientras la mayoría de las personas trabaja más tiempo por menos dinero y no pueden hacer frente al aumento del coste de la vida -en Argentina la pobreza subió a 39,2 % en 2022-, Oxfam Intermón denuncia que los dividendos de los accionistas a nivel global alcanzaron un récord de US$1,56 billones en 2022, un aumento real del 10 % en comparación con 2021, beneficiando a los más ricos de la sociedad y ampliando la desigualdad.

En su reporte, Oxfam Intermón pide aumentar de manera permanente la presión fiscal sobre los que más ganan y que se asegure la recuperación del poder adquisitivo de los salarios.

CONSEJO SALARIO.jpg El salario mínimo quedó debajo de la inflación.

Olmos dijo que hay política para que salarios no pierdan ante inflación

La ministra de Trabajo, Raquel Kelly Olmos, afirmó que hay herramientas y una política activa permanente para que los salarios de los trabajadores no queden retrasados por la inflación y llamó a seguir trabajando para alcanzar una sociedad que sea efectivamente más justa.

"La propuesta es seguir trabajando firmemente para alcanzar una sociedad que sea efectivamente más justa. Se alcanza con unidad, con trabajo solidario, con agremiación y decidiendo a favor de la construcción de un proyecto político que este comprometido con los intereses de la justicia social", afirmó Olmos en declaraciones a radio El Destape.

En el marco del Día Internacional de los Trabajadores, la ministra expresó su solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras.

Además, sostuvo que no solo hay herramientas, sino una política activa permanente para enfrentar la alta inflación, ya que en el caso de los trabajadores formales la paritaria se abre cada vez que el gremio lo solicita y por períodos breves a efectos de que el salario no quede desfasado de este lamentable proceso de alta inflación.

"En los informales, se actualizan los salarios complementarios. Recientemente actualizamos 35% la Tarjeta Alimentar, la Asignación Universal por Hijo se actualiza trimestralmente, igual que las jubilaciones. El Potenciar Trabajo y Acompañar se actualizan con el Salario Mínimo Vital y Móvil, precisó.

La titular de la cartera de Trabajo expresó que los informales son los que más sufren por la inflación, y subrayó que no podemos permitir que el salario sea ancla o variable de ajuste y que no hay ninguna herramienta que no se haya utilizado.