Apuntó otra vez contra los empresarios por los precios

“No, ustedes son políticos corruptos, que le venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la cárcel, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”, indicó.

Cuestionó a los empresarios “prebendarios” y afirmó que han sido “cómplices de la corrupción” en el país. “Obviamente que los empresarios prebendarios no pueden comprar privilegios que los políticos corruptos no ponen a la venta. Ambos son cómplices de la corrupción y la mayor responsabilidad cae sobre los políticos”, resaltó el mandatario nacional.

Y continuó: “Pero la pregunta es muy simple: ¿alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder a costa de los argentinos de bien?“.

En tanto, se preguntó: “¿Les parece normal pagar la tonelada de tubo de acero 4000 dólares cuando se paga 1400?”.

“Y qué si no se accede a dicho capricho se amenace con adelantar el pago de dividendos para intentar poner en jaque al mercado de cambios?“, aseguró Milei en referencia a su cruce con Paolo Rocca.

Además, hizo alusión al cierre de la empresa FATE: “¿O les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros, contra la extorsión de tirar 920 trabajadores a la calle mientras se negocia la protección para el sector del aluminio? ¿O acaso les parece pagar una remera básica 50 dólares cuando la importada cuesta 5 dólares?“.

Milei sostuvo que su espacio tiene “la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”.

Acusó a la oposición peronista de ser unos “delincuentes” que tienen a su referente “presa”, en referencia a la ex presidenta Cristina Kirchner.

“Va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum de Irán y la causa Vialidad. Es una chorra y fueron los más chorros de la historia”, expresó el mandatario al inaugurar el 166 período de sesiones ordinarias.

Milei: "La malaria se ha terminado"

El presidente Javier Milei remarcó este domingo que "la malaria se ha terminado y la sociedad se inculó el 26 de octubre del año pasado", en referencia a la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas.

“Tenemos el congreso más reformista de la historia y el poder para hacer frente a cualquier golpe político que quieran hacer”, destacó en referencia a la oposición.

“Chilindrina troska”

El presidente Javier Milei mantuvo este domingo un fuerte cruce con el Frente de Izquierda, al acusar al diputado Nicolás del Caño de “no representar más que al 5 por ciento”.

“Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, tendríamos un problema muy grande, porque ustedes no son más que el 5 por ciento”, le espetó el mandatario a Del Caño.

Como parte del mismo cruce, definió a la diputada Miriam Bregman, del mismo bloque, como “chilindrina troska”.

Milei destacó que la reforma laboral “modernizará la relaciones laborales por primera vez en más de 50 años”

El presidente Javier Milei destacó este domingo que la reforma laboral sancionada la semana última “modernizará por primera vez en más de 50 años las relaciones laborales en nuestro país, acorde al dinamismo del presente”.

“Kukas, me encanta domarlos y hacerlos llorar”

El presidente Javier Milei se dirigió este domingo a la oposición, en uno de los numerosos cruces con ese sector durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, y dijo que le “encanta domar y hacerl llorar a los kukas”. “Y a la gran mayoría les encanta verlos llorar”, vociferó ante un recinto enardecido.

El presidente Javier Milei reiteró este domingo que “había solo una forma de cortar el nudo gordiando que significa el desastre heredado y era estabilizar la economía”, por lo que su gestión redujo el déficit fiscal en 5 puntos apenas asumido el mandato gracias a quien definió como el “mejor ministro de Economía del mundo”, en referencia a Luis Caputo.

El presidente Javier Milei le pidió este domingo a la oposición que lo vitoreen porque “también es presidente” de ese sector “aunque no les guste”, aunque luego les espetó que “no pueden apludir porque tienen las manos en los bolsillos llenos”. También los acusó de “hacer operaciones” que luego “se caen en la Justicia”.