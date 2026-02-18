La actividad metalúrgica en Argentina registró un nuevo descenso interanual del 6,2%

Captura de pantalla 2026-02-18 094305 Los números del informe de variaciones interanuales de la actividad metalúrgica publicado por ADIMRA.

El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señala que la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro ubicándose en 40,6%, siendo el registro más bajo en los últimos 4 años. Este nivel refleja un uso muy acotado del aparato productivo y confirma el carácter recesivo del actual escenario industrial.

Desde el punto de vista sectorial, el panorama continúa siendo mayoritariamente contractivo. Maquinaria Agrícola (-3,4%) y Carrocerías y Remolques (-6,8%), que habían liderado el repunte del primer semestre, continuaron con una marcada pérdida de dinamismo, con el primer caso continuando su caída y el segundo arrojando registros negativos por primera vez en más de 6 meses.

El resto del entramado metalúrgico se mantuvo en retroceso: Fundición (-17,8%), Otros Productos de Metal (-9,8%), Autopartes (-8,5%), Equipo Eléctrico (-5,5%), Equipamiento Médico (-2,6%) y Bienes de Capital (-0,6%), registraron caídas interanuales persistentes, destacándose nuevamente Fundición como el sector más afectado.

Captura de pantalla 2026-02-18 094102 Variaciones interanuales por sector de la actividad metalúrgica.

El análisis por cadena de valor refuerza este diagnóstico. Las empresas vinculadas a la Construcción (-9,5%), Alimentos y bebidas (-8,2%), Agrícola, (-7,6%), Automotriz (-7,4%), y Energía Eléctrica (-5,3%), continuaron mostrando resultados negativos, al igual que los segmentos asociados a la Minería (-3,8%), Petróleo y Gas (-4,4%) y Consumo Final (-3,1%).

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “La actividad metalúrgica inicia el año en niveles históricamente bajos, con capacidad ociosa elevada, caída en todos los sectores y sin señales claras de reactivación. Este escenario complejo torna indispensable implementar una política industrial integral”. Y agregó: “El nivel de importaciones que continúa en niveles muy elevados, junto a un consumo en marcado retroceso, configuran un panorama nocivo y preocupante para la producción nacional y para el empleo industrial que genera”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en diciembre, 7 de cada 10 empresas no esperan cambios positivos en su producción para los próximos 3 meses.

Con respecto a las estadísticas provinciales, los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses y reflejando una contracción generalizada de la actividad. Buenos Aires (-8,4%) volvió a exhibir el resultado más desfavorable, manteniéndose como el principal aporte negativo al promedio general del sector. Córdoba (-6,1%) y Santa Fe (-3,2%) profundizaron la contracción interanual, consolidando la pérdida de dinamismo. Por su parte, Mendoza (-2,2%) y Entre Ríos (-0,3%), tuvieron un descenso más moderado.

El nivel de empleo que aportan las empresas del sector registra una caída en términos interanuales de -2,7% y con respecto a diciembre tuvo un retroceso de -0,3%.

A este contexto se suma el crecimiento sostenido de las importaciones de productos metalúrgicos que alcanzaron en diciembre (último dato disponible) un incremento interanual de 14,8%. Por su parte, las exportaciones registraron un alza interanual de 10,8%.