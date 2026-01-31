Desde la salida del cepo, los argentinos compraron más de U$S26.000 millones

En el mismo período, las ventas de moneda extranjera alcanzaron los U$S3.678 millones, lo que dejó compras netas por U$S22.714 millones. Si se suman las transferencias de divisas sin fines específicos del sector privado no financiero, el monto total asciende a U$S32.870 millones desde la flexibilización de los controles.

El proceso de dolarización comenzó con fuerza en abril, cuando las personas humanas compraron U$S2.077 millones, con la participación de cerca de un millón de individuos en las primeras semanas posteriores al levantamiento del cepo. La demanda continuó creciendo en los meses siguientes: en mayo se compraron U$S2.283 millones, en junio U$S2.468 millones y en julio U$S3.473 millones.

El Banco Central de la República Argentina.

En agosto se registró una baja, con compras por U$S2.448 millones, aunque en septiembre se alcanzó el pico del período con U$S5.130 millones. Ese salto coincidió con el clima previo a las elecciones legislativas, un contexto que históricamente impulsa la dolarización de carteras. En octubre, mes de los comicios, las compras se mantuvieron elevadas en U$S4.731 millones.

En noviembre se produjo un quiebre en la tendencia: la demanda cayó a U$S1.597 millones, el nivel más bajo desde la salida del cepo, con la participación de 1,1 millones de personas. Sin embargo, en diciembre el interés por la divisa volvió a repuntar, con 1,5 millones de argentinos que compraron U$S2.186 millones, consolidando un cierre de año con alta demanda.

En paralelo, el balance cambiario de diciembre mostró un déficit de cuenta corriente de U$S1.565 millones. El BCRA explicó que el resultado se debió principalmente a los egresos netos de las cuentas de Ingreso primario y Servicios, que sumaron U$S1.243 millones y U$S771 millones, respectivamente. Estos movimientos fueron parcialmente compensados por ingresos netos del rubro bienes por U$S426 millones y un superávit de U$S24 millones en el ingreso secundario.

En materia de comercio exterior, los cobros de exportaciones canalizados por el mercado de cambios totalizaron USD 6.118 millones en diciembre, mientras que los pagos por importaciones alcanzaron los U$S5.692 millones. Dentro de ese esquema, el complejo oleaginoso-cerealero aportó U$S1.217 millones en cobros, y el Banco Central destacó que el stock de deuda comercial por anticipos y prefinanciaciones se redujo en unos U$S1.500 millones durante el mes.

Por el lado de los servicios, el déficit estuvo vinculado principalmente a los consumos con tarjetas por viajes y gastos en el exterior, con egresos netos estimados en U$S445 millones. No obstante, el informe remarcó que el 70% de esos consumos fue cancelado directamente con dólares propios de los clientes, lo que atenúa el impacto sobre el mercado cambiario.

Finalmente, en diciembre el Sector Privado no Financiero registró una compra neta de moneda extranjera por U$S978 millones. El saldo fue explicado principalmente por la demanda de billetes de las personas humanas, parcialmente compensada por los ingresos del sector exportador, en particular del rubro Oleaginosas y Cereales, que mostró ingresos netos por U$S1.139 millones impulsados por el comercio de bienes y la mejora en el flujo de exportaciones.