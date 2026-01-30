Economía |

El Banco Central compró más de US$ 1.150 millones en enero

La entidad financiera encadenó 20 jornadas consecutivas adquiriendo divisas. El dólar oficial cerró enero en $1.465 y el blue en $1.470 en el City porteña.

El Banco Central (BCRA) cerró enero con un saldo comprador de divisas superior a US$ 1.200 millones luego adquirir este viernes US$ 23 millones de dólares.

De esta manera, la entidad sumó 20 jornadas consecutivas con saldo positivo aunque apenas llegó 10% de la meta fijada de compra de reservas para todo 2026. Las reservas quedaron US$ 44.502.

image

El dólar oficial minorista cerró enero en $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). Mientras que en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa verde se ofreció en $1.465,01 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.447, con un incremento de $2,50 y su nivel más alto desde el 14 de enero.

El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.450 para la compra y a $1.470 para la venta, sin cambios en el mercado informal de la City porteña.

El dólar CCL cerró a $1.501,34 y la brecha con el dólar oficial se ubicó en el 3.8%. El dólar MEP cerró a $1.462,39 y la brecha con el dólar oficial es de 1.1%.

image

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.502,17, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s83.881, según Binance.

La última jornada hábil del mes encuentra al riesgo país rebotando levemente hasta los 495 puntos básicos, según lo reportado por JP Morgan.

El S&P Merval cayó este viernes 0,8% a 3.187.067,98 puntos básicos. Las acciones líderes que más bajaron son: Transportadora de Gas del Norte(-3,3%), Transportadora de Gas del Norte (-2,7%), y Central Puerto (-2,4%).

En Wall Street, por su parte, los ADRs cotizaron mixtos. Los tres papeles que más bajaron son: Transportadora Gas del Sur (-1,7%), Irsa (-1,3%), y Loma Negra (-1,3%). A su vez, los que más avanzaron, en esta jornada, son Banco Macro (+0,7%), YPF (+0,3%), y Central Puerto (+0,3%).

