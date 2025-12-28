El asado volvió a empujar los precios de la carne, pero no se reduce el consumo

Según datos de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el consumo de carne vacuna creció 3,4% interanual en el penúltimo mes del año, a pesar de un aumento mensual de precios del 6,6%.

De acuerdo con el informe, el consumo per cápita anualizado alcanzó los 48,3 kilos por habitante, lo que implica una mejora interanual del 2,3% al considerar el promedio de enero a noviembre. En términos absolutos, el repunte equivale a un incremento de 1,1 kilo por persona al año, lo que se traduce en un consumo total de 2,101 millones de toneladas res con hueso.

Aumento de los precios

El aumento de los precios estuvo encabezado por el asado, que trepó 13% en noviembre y alcanzó un valor promedio de $13.304,75 por kilo. Le siguieron la nalga, con una suba del 10,2% ($16.740,11), la carne picada común, que aumentó 9,5% ($8.018,70), el cuadril, con un alza del 9,4% ($16.063,71), y la paleta, que subió 8,4% ($13.024,15). En contraste, la caja de hamburguesas congeladas mostró un incremento más moderado, del 2,9%.

En sentido opuesto, el pollo entero registró una baja del 1% mensual y acumuló una caída del 6,8% en los últimos cuatro meses, con un precio promedio de $3.642,98 por kilo, lo que ayudó a contener el gasto de los hogares y a sostener el consumo de proteínas.

La carne aumentó 53,2%

En la comparación interanual, la carne vacuna mostró un aumento del 53,2% en noviembre, acelerándose respecto del 47,3% registrado en octubre. Nuevamente, el asado encabezó las subas con un incremento del 76,8% anual, seguido por el cuadril (75,9%), la nalga (73,7%), la paleta (71,2%) y la carne picada común (59,7%). El pollo, en cambio, aumentó 21,1% interanual.

En cuanto a la producción, la industria frigorífica elaboró 2,881 millones de toneladas res con hueso en los primeros once meses del año, un volumen prácticamente idéntico al del mismo período de 2024. Sin embargo, en noviembre la producción cayó 6,3% respecto de octubre y 6,7% en la comparación interanual.

Del lado externo, las exportaciones de carne vacuna retrocedieron 10% interanual en el acumulado de enero a noviembre, totalizando 779,6 mil toneladas res con hueso. Desde CICCRA atribuyeron la caída principalmente a la disminución de las compras de China durante el primer semestre del año, además del retroceso estacional de los envíos a Israel. En este escenario, el mercado interno volvió a absorber una mayor parte de la producción, sosteniendo el consumo pese a la suba de precios.