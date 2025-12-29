Economía |

El dólar blue trepó a $1.540 y alcanzó su valor más alto en dos meses

El billete paralelo continuó con su tendencia al alza en el comienzo de la semana. El oficial minorista operó en $1.475 en las vísperas de la nueva banda cambiaria.

El denominado dólar blue o paralelo cerró este lunes a $1.520 para la compra y a $1.540 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

De esta forma, el billete paralelo aumentó otros $10 para alcanzar un máximo en más de dos meses, luego de acumular la semana pasada un avance de $45, el más importante en los últimos tres meses.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró en $1.457 en las vísperas de la entrada en vigencia de la nueva banda cambiaria que se regirá por el índice inflacionario. Y en su cotización minorista el billete estadounidense se vendió a $1.475 en el Banco Nación (BN). En el promedio que realiza el Banco Central (BCRA) terminó en $1.477,22.

El dólar CCL cotizó a $1.530,19 y la brecha con el dólar oficial se posicionó en el 5%. El dólar MEP operó a $1.485,54 y la brecha con el dólar oficial fue de 2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.538,00, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s87.418,26, según Binance.

Por su parte, los títulos soberanos operan con subas generalizadas hasta el 0,6% de la mano del Global 2030; seguido por el Global 2046 (0,5%). El riesgo país cae y se ubica en torno a los 571 puntos básicos.

Los ADRs operaron con mayoría bajas de hasta 2,3% en Wall Street, liderados por Edenor, seguido por Pampa Energía (-1,7%); Grupo Financiero Galicia (-1,2%). En el otro extremo, Cresud trepa 4,7%. El S&P Merval bajó 0,4% en pesos a 3.100.074,42 puntos, mientras que medido en dólares lo hizo 0,3% a 2.028,14 puntos.

