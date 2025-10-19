Nuevo triunfo de Max Verstappen en Austin y Franco Colapinto terminó 17°

El cuádruple campeón del mundo lideró con solidez de principio a fin y cruzó la meta por delante del británico Lando Norris (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que completaron el podio. Fue una carrera sin grandes sobresaltos para “Super Max”, que dominó cada tramo de la competencia con el ritmo demoledor que caracteriza al Red Bull.

Más atrás, el australiano Oscar Piastri, actual líder del campeonato, culminó quinto y retuvo la cima del Mundial con 346 puntos, apenas 14 más que Norris y 40 sobre Verstappen, cuando restan cinco fechas para el cierre del calendario. El español Fernando Alonso (Aston Martin) sumó un punto al terminar décimo, mientras que su compatriota Carlos Sainz (Williams) debió abandonar en la séptima vuelta tras un toque en el inicio.

Franco Colapinto pasó a Gasly

Para la afición argentina, las miradas estuvieron puestas en Franco Colapinto, quien tuvo una jornada difícil a bordo de su Alpine. El piloto de Pilar finalizó 17°, aunque logró sobre el final superar a Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) y su compañero de Alpine Pierre Gasly, después de recibir la orden de su equipo de mantener posiciones. El bonaerense sigue sin sumar puntos en su temporada debut en la categoría, pero continúa acumulando experiencia en los trazados más exigentes del calendario.

La carrera tuvo momentos de tensión en la zona media, con maniobras ajustadas y estrategias de boxes que marcaron el desarrollo. En la vuelta 51, Norris logró finalmente superar a Leclerc tras varios intentos, en una de las maniobras más destacadas del domingo. Más atrás, el británico Bearman protagonizó un trompo sin consecuencias mientras perseguía a Tsunoda, generando una breve bandera amarilla.

El paso por Austin confirmó la recuperación de McLaren, que volvió a colocar a ambos autos en el top 5, y también la consolidación de Verstappen como la gran amenaza para los líderes. Con su victoria, el neerlandés redujo considerablemente la distancia en la pelea por el título y mantiene viva la posibilidad de un desenlace vibrante en las últimas fechas.

El próximo capítulo será en México, donde el campeonato podría volver a cambiar de manos. Piastri deberá defender su liderazgo ante un Verstappen en estado de gracia y un Norris cada vez más cerca. Mientras tanto, Colapinto buscará dar un salto en rendimiento y acercarse a la zona de puntos.