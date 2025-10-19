Franco Colapinto corre en el Gran Premio de Estados Unidos: marcha en el 15º puesto

Por su parte, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) partió desde la pole position, seguido por el británico Lando Norris (McLaren) y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari). El tetracampeón de la F1 salió confiado a la pista, dado que ayer se impuso en la carrera Sprint.

Colapinto busca sumar sus primeros puntos de la temporada con la escudería francesa, luego de unas pruebas de clasificación en las que avanzó a la Q2. Gracias a un tiempo de 1:34.044, terminó por detrás de Pierre Gasly, su compañero de equipo. Antes, había finalizado 14º en la carrera Sprint.

“Hicimos cambios este fin de semana porque el circuito es complicado. No me estoy encontrando bien con el auto y no tengo la confianza que tuve en carreras anteriores”, explicó Colapinto en los boxes. Y agregó en esa línea: “Como no entiendo bien el auto ni lo que necesito, es lo que me está costando. No es que no tuve ritmo, sino que no estuve cómodo este fin de semana y me cuesta recuperar esa confianza que había conseguido”.

En el Gran Premio de Estados Unidos 2024, Colapinto -a bordo de un Williams- comenzó con una grandísima actuación en la clasificación para la Sprint, ya que largó en el décimo lugar, aunque en la competencia corta no pudo mantener un muy buen ritmo y finalizó duodécimo.

austincolapinto "No tengo la confianza de las carreras anteriores", admitió Colapinto.

Ya en la carrera del domingo, el argentino tuvo una actuación impresionante, con grandísimos adelantos como el que le hizo al español Fernando Alonso, que incluso fue premiado como el mejor del año. Además, mostró una defensa memorable ante el danés Kevin Magnussen para terminar en el décimo lugar.

Esta performance le permitió a Colapinto sumar su quinto y último punto aquella temporada y así ganarse el respeto de muchos de sus rivales de la F-1.

Ubicado en Austin (Texas), el circuito donde se desarrollará el GP de Estados Unidos es uno de los trazados más modernos e imponentes del calendario de la Fórmula 1. Lo diseñó el ingeniero Hermann Tilke, en colaboración con el estudio de arquitectura HKS, y aunque su construcción atravesó varios obstáculos, terminó consolidándose como un escenario de primer nivel.

La grilla de largada del Gran Premio de Estados Unidos

1 - Max Verstappen (Red Bull)

2 - Lando Norris (McLaren)

3 - Charles Leclerc (Ferrari)

4 - George Russell (Mercedes)

5 - Lewis Hamilton (Ferrari)

6 - Oscar Piastri (McLaren)

7 - Kimi Antonelli (Mercedes)

8 - Oliver Berman (Haas)

9 - Carlos Sainz (Williams)

10 - Fernando Alonso (Aston Martin)

11 - Niko Hulkenberg (Kick Sauber)

12 - Liam Lawson (RB)

13 - Yuki Tsunoda (Red Bull)

14 - Pierre Gasly (Alpine)

15 - Franco Colapinto (Alpine)

16- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

17 - Esteban Ocon (Haas)

18 - Lance Stroll (Aston Martin)

19 - Alex Albon (Williams)

20- Isack Hadjar (RB)