Max Verstappen ganó una accidentada sprint en Austin y Colapinto fue penúltimo

La competencia, de apenas 19 vueltas, estuvo marcada por múltiples incidentes desde la largada y terminó con el auto de seguridad en pista.

ssstwitter.com_1760812640098

El podio lo completaron el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr. (Williams), quien volvió a destacarse con una sólida actuación. Detrás se ubicaron Lewis Hamilton y Charles Leclerc (ambos de Ferrari), Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Kimi Antonelli (Mercedes), quienes también sumaron puntos.

La carrera se definió prácticamente en la primera curva. Apenas se apagaron las luces, se desató un accidente múltiple que involucró a varios protagonistas del campeonato. El líder Oscar Piastri (McLaren) y su compañero Lando Norris se tocaron entre sí luego de que el australiano intentara un sobrepaso arriesgado por el interior. Ambos autos papaya quedaron fuera de combate, al igual que el Sauber de Nico Hülkenberg y el Aston Martin de Fernando Alonso, que se vio atrapado en el caos inicial.

AP25291657461268

El golpe interno en McLaren era casi inevitable. Desde hace semanas, la tensión entre Piastri y Norris venía en aumento por la lucha por el título. En Singapur ya se habían rozado, pero la situación se descontroló en Austin. En la previa, la dirección del equipo había advertido a sus pilotos que evitaran cualquier contacto, pero el intento de Piastri terminó dejando a los dos fuera y encendiendo las alarmas en Woking.

Mientras los McLaren quedaban en boxes, Verstappen se escapó en la punta. Russell intentó presionarlo durante buena parte de la carrera, pero el neerlandés administró su ritmo con autoridad y sumó un triunfo clave. Con los ocho puntos obtenidos, el piloto de Red Bull se acercó a la cima del campeonato: ahora está a 55 unidades de Piastri, que conserva la ventaja pero perdió terreno.

AP25290805121229

La prueba finalizó nuevamente bajo auto de seguridad tras otro incidente en la curva 1, cuando el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) chocó al francés Esteban Ocon (Haas), dejando escombros en pista y varios abandonos más.

Franco Colapinto penúltimo

Franco Colapinto (Alpine) fue una de las víctimas en la accidentada largada de esta carrera sprint, ya que mientras esquivaba a los autos que habían chocado recibió un impacto por detrás de otro rival.

Luego de esta situación, Colapinto sufrió la pinchadura de uno de sus neumáticos, por lo que tuvo que parar en boxes mientras estaba el auto de seguridad.

AP25290659618279 (1)

Finalmente, una vez que se relanzó la carrera el argentino no encontró ritmo en ningún momento y terminó 14° (último debido a los abandonos de Norris, Piastri, Alonso, Stroll y Ocon, sumada a la penalización del británico Oliver Bearman).

La actividad en el GP de Estados Unidos continuará a las 18 (hora de Argentina), con la clasificación para la carrera principal.