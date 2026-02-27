Hidrovía: cerró la licitación con tres ofertas de las principales dragadoras del mundo

Desde el Ministerio de Economía subrayaron que la propuesta tuvo con visto bueno de la ONU y que la concesión será por 25 años y se espera que invierta unos US$10.000 millones.

Lass propuestas para hacerse cargo de la Vía Navegable Troncal fueron presentadas por las principales empresas dragadoras del mundo: Jan De Nul NV (que tuvo la concesión hasta 2021), DEME y DTA Engenharia, según se informó oficialmente.

“El pliego se elaboró con el respaldo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), quien también garantizo la transparencia del proceso. El trabajo conjunto con este organismo de las Naciones Unidas aseguró que el proceso de adjudicación se rija por criterios de competitividad que beneficien de manera directa a la economía nacional”, señala el comunicado oficial.

IMPORTANTE!



Hoy tomamos conocimiento de las ofertas presentadas para la privatización de la gestión de la Vía Navegable Troncal más importante de la región.



— totocaputo (@LuisCaputoAR) February 27, 2026

“Se han presentado tres oferentes. Todas son empresas de capitales 100% privados y de origen internacional, que están dispuestas a realizar un inversión estimada de 10 mil millones de dólares en nuestro país, para los próximos 25 años”, indicó el ministro Luis Caputo en X.

“La participación de estos actores de relevancia global demuestra el interés estratégico que despierta la infraestructura logística argentina en el mercado internacional y evidencia que el rumbo propuesto y liderado por el presidente Milei genera confianza en el país”, destacó, por su parte, el comunicado oficial.

La Vía Navegable Troncal es una de las mayores rutas fluviales del mundo y constituye una infraestructura estratégica por la que circula el 80% del comercio exterior argentino. También constituye una vía muy importante para el comercio regional. Según el Gobierno, su modernización permitirá un importante salto de competitividad a la producción argentina.