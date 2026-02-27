Cambios en Economía: Federico Furiase asume como nuevo secretario de Finanzas

La confirmación llegó a través de un mensaje publicado por Caputo en su cuenta de X, donde agradeció públicamente la gestión de Lew y destacó que la transición se realizó de manera ordenada. “Agradezco profundamente el compromiso y la dedicación de Alejandro Lew durante su gestión como Secretario de Finanzas.

En los últimos días estuvimos trabajando en una transición ordenada, tras su decisión de renunciar por razones personales”, escribió el funcionario.

El ministro también señaló que Lew continuará vinculado al equipo económico en tareas acordes a su trayectoria. “Continuará colaborando con el equipo económico en tareas vinculadas a su experiencia y trayectoria, aportando su conocimiento y profesionalismo”, sostuvo, dando a entender que mantendrá un rol técnico o de asesoramiento.

Asume Federico Furiase

En su lugar asumirá Federico Furiase, economista que integraba el equipo desde el inicio de la actual gestión y que hasta ahora ocupaba un asiento en el directorio del BCRA. Caputo destacó su “amplia y reconocida trayectoria en el ámbito económico y financiero” y remarcó su participación activa en la estrategia macroeconómica oficial.

El movimiento se produce en un contexto de alta sensibilidad económica y financiera. La Secretaría de Finanzas tiene bajo su órbita la administración de la deuda pública, las colocaciones en el mercado local e internacional y el vínculo con inversores, además de un rol central en la coordinación de la estrategia de financiamiento del Tesoro.

La llegada de Furiase refuerza la idea de continuidad dentro del esquema que conduce Caputo. Desde el Banco Central, el ahora nuevo secretario venía participando en la articulación entre política monetaria y financiera, un eje clave en la actual etapa, marcada por la búsqueda de consolidación fiscal, acumulación de reservas y estabilidad cambiaria.

Si bien el ministro no brindó detalles adicionales sobre los motivos personales que derivaron en la salida de Lew, dejó en claro que el recambio fue acordado puertas adentro y sin tensiones públicas. En un equipo económico que busca transmitir previsibilidad a los mercados, el nombramiento de un funcionario de confianza apunta a sostener la hoja de ruta trazada desde el inicio de la gestión.