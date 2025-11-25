Industria automotriz: advierten que sobrevivirán 5 o 6 fabricantes y ninguno es europeo

El sector automotriz atraviesa un periodo de inestabilidad, marcado por la guerra comercial derivada de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, las estrictas regulaciones de la Unión Europea que limitan su desarrollo y las políticas cambiantes sobre los automóviles eléctricos.

La industria alemana en crisis

Por ejemplo, la guerra comercial y la expansión del sector chino ha afectado principalmente a la industria alemana, reflejado en los problemas económicos que las empresas del país germano deben afrontar.

image

Moritz Schularick, economista y presidente del Instituto de Kiel para la Economía Mundial, predijo que los tres principales fabricantes, Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz, probablemente "no seguirán existiendo en su forma actual dentro de cinco años".

En ese contexto, Carlos Tavares, exjefe de Peugeot y Jeep Stellantis, vaticinó que solo cinco o seis fabricantes de automóviles sobrevivirán a nivel mundial y ninguno de ellos es europeo. Mencionó a Toyota de Japón, Hyundai de Corea del Sur, BYD de China y, probablemente, otra empresa china como Geely. Añadió que la situación de Volkswagen representa la "incapacidad de Europa para cambiar".

China puede salvar a la industria automotriz europea

Ante tal sombrío panorama, el dirigente empresarial aseveró que irónicamente los fabricantes de automóviles chinos terminarán siendo los "salvadores" de las fábricas y los empleos europeos, pero que tal adquisición progresiva acelerará la desaparición de algunos fabricantes occidentales.

"El día que un fabricante de automóviles occidental se encuentre en graves dificultades, con fábricas al borde del cierre y manifestaciones en las calles, un fabricante chino vendrá y dirá: 'Me quedo con los puestos de trabajo', y serán considerados salvadores", explicó.