La actividad económica subió en septiembre

La información se desprende del estimador mensual de actividad económica (EMAE). Con relación a septiembre del 2024, trece de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas: Pesca (58,2%) e Intermediación financiera (39,7%) destacan por sobre el resto.

image

Los números, sector por sector

En septiembre de 2025, el estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una suba de 5,0% en la comparación interanual interanual y de 0,5% respecto a agosto en la medición desestacionalizada.

Con relación a igual mes de 2024, trece de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en septiembre, entre los que se destacan Pesca (58,2% ia) e Intermediación financiera (39,7% ia).

La actividad de Intermediación financiera (39,7% ia) fue a su vez la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida de Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (5,0%).

image

Por su parte, solo dos sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, Industria manufacturera (-1,0% ia) y Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria (-0,7% ia). Entre ambos sectores le restan 0,19 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

El próximo informe técnico del EMAE con la estimación preliminar de octubre de 2025 se difundirá el lunes 22 de diciembre de 2025.