Inocencia fiscal: hasta qué monto se podrá operar sin declarar

La iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional apunta a favorecer la remonetización, en el contexto de la competencia de monedas, y actualiza los montos a partir de los cuales la evasión se considera un delito.

El proyecto indica que el piso a través del cual se fija la evasión simple subiría de $1,5 millones a $100 millones, lo que representa a unos US$68.000. Así se podrá operar en montos por debajo de ese umbral ya no resultaría delito penal, siempre que se apruebe la ley.

Mientras que el proyecto eleva el mínimo para la evasión agravada de $15 millones a $1000 millones, y crea un esquema simplificado del Impuesto a las Ganancias para personas físicas con ingresos de hasta $1000 millones anuales y patrimonios menores a $10.000 millones.

Las 5 Claves de la Ley de “Inocencia Fiscal”

El proyecto, que busca alentar la inyección de dinero no declarado en el mercado, se basa en las siguientes modificaciones:

1- Aumento del umbral de evasión penal: Se elevan drásticamente los montos a partir de los cuales se puede investigar a un contribuyente por evasión fiscal:Evasión Simple: Aumenta de $1,5 millones a $100 millones.Evasión Agravada: El monto mínimo aumenta de $15 millones a $1.000 millones.

2- Plazos de prescripción más cortos: El proyecto reduce de 5 a 3 años el plazo durante el cual ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) podrá exigir el pago de impuestos no declarados o promover denuncias.

3-Régimen Simplificado para "Dólares bajo el Colchón": Se crea un régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias destinado a personas con ingresos inferiores a los $1.000 millones y patrimonio menor a $10 mil millones. Este esquema elimina la obligación de informar sus consumos personales, lo que facilita el uso de dinero no declarado.

4-Menos persecución penal: ARCA no realizará la denuncia penal si la persona o empresa cancela su deuda con anterioridad a la denuncia o paga toda la deuda, sus intereses y un recargo adicional del 50% en los 30 días posteriores al inicio de la investigación.

5- Multas más caras: El proyecto compensa los menores controles con un aumento significativo de las multas por incumplimiento formal. La sanción por no presentar la Declaración Jurada, que era de $200, será de $220 mil para personas y $440 mil para sociedades.