La caída de la actividad económica enciende las alarmas de una recesión

El antecedente inmediato para la gestión de Javier Milei se produjo entre fines de 2023 y principios de 2024, cuando la actividad acumuló varios trimestres de contracción antes de iniciar una recuperación. Esa mejora comenzó a perder fuerza durante este año: el PIB creció 0,7% en el primer trimestre, cayó 0,6% en el segundo y julio abrió el tercero con una baja mensual del EMAE de 2,9%.

Los datos que presionan la hipótesis de una recesión

La producción industrial manufacturera cayó el 5% interanual en julio y el uso de la capacidad instalada bajó al 58,2%, desde el 59,1% en junio. Algunas ramas operaron incluso muy por debajo del promedio: la metalmecánica utilizó el 38,3% de su capacidad; la industria automotriz, el 39%; caucho y plástico, el 40,2%; y textiles el 45,3%. En sentido contrario, la refinación de petróleo alcanzó el 89,9% y las industrias metálicas básicas, el 71,8%.

El consumo agregó otra señal. Según la consultora Scentia, las ventas de productos de consumo masivo cayeron el 0,7% mensual y el 1,5% interanual en agosto y acumularon una baja del 2,7% durante los primeros ocho meses de 2026. Los datos oficiales también mostraron que las ventas reales de supermercados retrocedieron el 2,1% interanual en julio y el 2,7% en el acumulado del año.

La evolución de los ingresos ayuda a explicar parte de esa debilidad. El RIPTE, que releva las remuneraciones imponibles de trabajadores estables registrados, aumentó el 28,8% entre julio de 2025 y julio de 2026, al pasar de $1.510.680 a $1.946.028. En el mismo período, la inflación fue del 33,8%, por lo que ese salario de referencia perdió poder de compra frente al aumento de los precios.

La industria automotriz utilizó el 39% de su capacidad instalada, por debajo del promedio general.

El otro frente que presiona la hipótesis es el desempleo y la morosidad. La desocupación se ubicó en el 7,9% en el segundo trimestre y la mora de los hogares alcanzó el 12,9% de los préstamos en julio, factores que también limitan la capacidad de consumo y de acceso al crédito.

De todoas maneras, el Gobierno pone el foco en otros indicadores para sostener que la caída estuvo influenciada por factores transitorios. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que el EMAE registró un crecimiento del 1,7% en los primeros siete meses de 2026 en relación al mismo período del año anterior, así como también la tendencia ciclo.

Con estos antecedentes, el resultado de agosto y septiembre será determinante para ver si el retroceso del segundo trimestre fue un freno de la recuperación o si la contracción se extiende por más tiempo.