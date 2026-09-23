CEO de JPMorgan para Argentina: "Hay que tener un país para todos"

Gómez Minujín fue el anfitrión de la reunión con banqueros que el lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo en Nueva York. Luego de las palabras del jefe del Palacio de Hacienda, quien ratificó la continuidad sin cambios del plan económico, el riesgo país de la Argentina subió a 555 puntos.

Gómez Minujín consideró que el mercado financiero aún no se abre para la Argentina a tasas razonables por las experiencias del pasado que han tenido los inversores.

A su vez, respaldó el plan financiero del Gobierno y dijo que los equipos del banco están “cero preocupados” por cómo el Gobierno conseguirá los fondos para pagar la deuda. Gómez Minujín no descartó una nueva ayuda del Tesoro de los Estados Unidos en caso de ser necesario.

También consideró que Argentina será investment grade si Milei es reelecto.

El término investment grade identifica a los países cuya deuda soberana recibe una evaluación de bajo riesgo de incumplimiento por parte de las principales calificadoras.

En concreto, el umbral comienza en BBB- para S&P y Fitch, mientras que en Moody’s corresponde a Baa3. Argentina se encuentra actualmente a seis escalones de esa categoría.

El cambio no sería solamente una mejora de calificación. También ampliaría el universo potencial de compradores de bonos argentinos. Entre ellos aparecen fondos pasivos internacionales que podrían incorporar esos títulos de manera automática, además de grandes aseguradoras y fondos de pensiones que tienen restricciones para invertir en deuda que no posee grado de inversión.