CEO de JPMorgan para Argentina: "Hay que tener un país para todos"

Facundo Gómez Minujín, CEO del banco del banco más grande Estados Unidos en la Argentina, advirtió que mineras y petroleras no bastan y que el mercado no se abre a tasas razonables por las experiencias pasadas.
El CEO de JPMorgan para Argentina, Facundo Gómez Minujín, advirtió que el plan económico debe lograr un “país para todos” y que no alcanza con el crecimiento del sector energético.
“No basta con que a mineras y petroleras les vaya muy bien”, señaló el banquero durante una entrevista con una cadena de noticias internacional.
Gómez Minujín sostuvo: “También tenés que tener un país para todos, donde la gente pueda consumir, haya crecimiento de la empleabilidad, bajar la informalidad, extender la tributación al resto de la población y lograr bajar los impuestos”.
En una nota con Bloomberg Línea, el CEO de JPMorgan señaló que hay compañías que están “recontra mal” por los costos financieros, impuestos que no bajaron, caída de la demanda y competencia importada.
Gómez Minujín fue el anfitrión de la reunión con banqueros que el lunes el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo en Nueva York. Luego de las palabras del jefe del Palacio de Hacienda, quien ratificó la continuidad sin cambios del plan económico, el riesgo país de la Argentina subió a 555 puntos.
Gómez Minujín consideró que el mercado financiero aún no se abre para la Argentina a tasas razonables por las experiencias del pasado que han tenido los inversores.
A su vez, respaldó el plan financiero del Gobierno y dijo que los equipos del banco están “cero preocupados” por cómo el Gobierno conseguirá los fondos para pagar la deuda. Gómez Minujín no descartó una nueva ayuda del Tesoro de los Estados Unidos en caso de ser necesario.
También consideró que Argentina será investment grade si Milei es reelecto.
El término investment grade identifica a los países cuya deuda soberana recibe una evaluación de bajo riesgo de incumplimiento por parte de las principales calificadoras.
En concreto, el umbral comienza en BBB- para S&P y Fitch, mientras que en Moody’s corresponde a Baa3. Argentina se encuentra actualmente a seis escalones de esa categoría.
El cambio no sería solamente una mejora de calificación. También ampliaría el universo potencial de compradores de bonos argentinos. Entre ellos aparecen fondos pasivos internacionales que podrían incorporar esos títulos de manera automática, además de grandes aseguradoras y fondos de pensiones que tienen restricciones para invertir en deuda que no posee grado de inversión.
comentar