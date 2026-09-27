El Gobierno no sacó a millones de argentinos de la pobreza, aseguró Martín Lousteau

“La dinámica más reciente empieza a mostrar que, quizás, todo el costo del cambio de régimen no alcance para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza, y hasta termine empeorando el problema”, sostiene el economista y diputado nacional.
El economista Martín Lousteau -diputado nacional del bloque Provincias Unidas- publicó un análisis en su blog “Rumbo en disputa” en la que se pregunta cuántas personas sacó supuestamente el gobierno de Javier Milei de la pobreza.
En su informe, Lousteau sostiene que la medición de la pobreza en la Argentina tiene hoy tres inconvenientes. El primero es que se usa una Canasta Básica Total “vieja” de 2004-2005 que subestima el impacto de los servicios; el segundo es que en épocas de alta inflación como la que hubo en el gobierno del Frente de Todos se sobreestimó la pobreza por la metodología que usa la Encuesta Permanente de Hogares (EPH); por último: que la propia EPH no tiene forma de ponderar cuánto ganar una persona que trabaja en el sector informal ya que sólo hace preguntas a los entrevistados.
Ante esto problemas de orden metodológico, Lousteau cita el trabajo del Centro de Estudios Distributivos de la Universidad Nacional de La Plata (CEDLAS) que se ocupa de recalibrar los problemas de medición advertidos. “Este jueves se conoció el número del primer semestre del año. Y se confirmó esa tendencia: la pobreza oficial subió 4,1 puntos porcentuales desde la segunda mitad del año pasado (había sido de 28,2%), y llegó a 32,3%, más alta que la última cifra oficial usada por el CEDLAS. Es decir que alcanza con el dato que acabamos de conocer para erosionar la ganancia “real” estimada en el trabajo mencionado. Estamos, otra vez, en el punto de partida”.
“La pobreza fue bajando, durante 2024 y 2025, respecto del pico post devaluatorio. Eso no está en discusión. La pregunta que hay que hacerse no es si bajó, sino cuánto de eso es una mejora real, y si esa dinámica continúa de manera sostenible. Como vimos, de un tiempo a esta parte, la tendencia virtuosa primero se estancó y ahora se revirtió. Si revisamos cuidadosamente la metodología y se corrigen los tres problemas mencionados, lo que queda ciertamente no es una Argentina que sacó a millones de la pobreza. Es una que, en el mejor de los casos, empeoró abruptamente para cambiar el régimen económico y luego mejoró para llegar otra vez al punto de partida. Y, a juzgar por los últimos datos, hasta eso está en riesgo”.
“La dinámica más reciente empieza a mostrar que, quizás, todo el costo del cambio de régimen no alcance para sacar a nuestros compatriotas de la pobreza, y hasta termine empeorando el problema”, concluye el análisis hecho por Martín Lousteau.
comentar