El Gobierno no sacó a millones de argentinos de la pobreza, aseguró Martín Lousteau

“La pobreza fue bajando, durante 2024 y 2025, respecto del pico post devaluatorio. Eso no está en discusión. La pregunta que hay que hacerse no es si bajó, sino cuánto de eso es una mejora real, y si esa dinámica continúa de manera sostenible. Como vimos, de un tiempo a esta parte, la tendencia virtuosa primero se estancó y ahora se revirtió. Si revisamos cuidadosamente la metodología y se corrigen los tres problemas mencionados, lo que queda ciertamente no es una Argentina que sacó a millones de la pobreza. Es una que, en el mejor de los casos, empeoró abruptamente para cambiar el régimen económico y luego mejoró para llegar otra vez al punto de partida. Y, a juzgar por los últimos datos, hasta eso está en riesgo”.