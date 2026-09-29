Jubilados: una pareja que alquila necesitó más de $2,5 millones para vivir en agosto

En el caso de la pareja inquilina, la canasta alimentaria alcanzó los $638.994, mientras que los bienes y servicios básicos del hogar demandaron $1.390.706. Dentro de ese último componente, el alquiler fue calculado en $811.651.

A su vez, los gastos de salud ascendieron a $187.337, los bienes y servicios para el mantenimiento del hogar a $73.287 y los bienes y servicios personales a $235.895.

El informe estimó además que el valor diario de la canasta total para una pareja jubilada que alquila fue de $84.207 durante agosto.

La Defensoría construye seis tipos de hogares para medir el costo de vida de las personas adultas mayores, teniendo en cuenta la edad, la composición del hogar, la condición de propietarios o inquilinos y la contratación de servicios de medicina prepaga.

Medicamentos, otra presión en los bolsillos

A la presión habitacional se suma el constante encarecimiento de los insumos sanitarios. El Índice de Precios de Medicamentos (IPM), elaborado sobre un universo de 99 productos de 34 drogas producidos por 37 laboratorios, registró en agosto una suba promedio del 2,0% respecto al mes anterior y un incremento acumulado del 27,7% en términos interanuales.

Los fármacos de uso continuado para patologías crónicas lideraron los aumentos: los remedios cardiovasculares y para la presión arterial treparon un 3,3% mensual y acumulan un 32,8% interanual, seguidos por los psicofármacos, que subieron un 2,8% en el mes y alcanzaron una variación interanual del 36,8%.

En la evaluación específica por principio activo se destacan incrementos significativos como los registrados en el anticoagulante Acenocumarol, con una suba promedio del 6,5% y marcas que llegaron al 10%, y el antihipertensivo Atenolol, que promedió un alza del 6,4% impulsado por presentaciones que subieron hasta un 11,87%. Dentro de los psicofármacos, la droga Alprazolam registró una suba media del 5,7%, con marcas comerciales que experimentaron variaciones del 6,77% al 9,73% en solo un mes.

El monitoreo institucional constató que los laboratorios con mayor participación de mercado aplicaron ajustes promedio del 2,3%, superando por 0,1 punto porcentual a las firmas con menor presencia comercial (2,2%), mientras que un conjunto de 25 productos de la muestra mantuvo sus precios sin modificaciones en la medición.