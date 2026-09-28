Bono para jubilados en octubre: quiénes cobran hasta $70.000 y cómo se calcula

El refuerzo será de hasta $70.000 y alcanzará a quienes cobren haberes previsionales por debajo o hasta el mínimo garantizado. El monto será proporcional para quienes superen ese valor.
El Gobierno oficializó mediante el Decreto 1108/2026 el pago de un bono previsional durante octubre. El beneficio estará destinado a jubilados, pensionados y titulares de determinadas prestaciones administradas por la Anses.
Para acceder al importe completo, se tomará como referencia la suma de todas las prestaciones vigentes que cobre una misma persona. Es decir, no se analizará cada beneficio de manera individual para establecer si corresponde el refuerzo.
En los casos en que los ingresos previsionales superen el mínimo, el bono se reducirá de forma proporcional. El objetivo será completar la diferencia hasta alcanzar un límite equivalente al haber mínimo más $70.000.
Además, los beneficios deberán estar vigentes durante octubre, mes en el que se realizará la liquidación. En las pensiones compartidas, los copartícipes serán considerados como un único titular para determinar el acceso al refuerzo.
El bono tendrá carácter no remunerativo y no estará sujeto a descuentos. Tampoco será computado para otros conceptos. La Anses tendrá a su cargo la administración, liquidación, pago, control y supervisión de la medida.
La decisión se conoce después de que se estableciera una actualización del 1,66% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la AUH. El incremento responde a la variación del IPC de agosto, difundida por el Indec, según el esquema de movilidad mensual.
Desde octubre, el haber mínimo garantizado será de $435.748,51, mientras que el máximo llegará a $2.932.174,85. Por su parte, la PUAM quedará en $348.598,81 y la PBU ascenderá a $199.335,05.
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