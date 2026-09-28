Bono para jubilados en octubre: quiénes cobran hasta $70.000 y cómo se calcula

El bono tendrá carácter no remunerativo y no estará sujeto a descuentos. Tampoco será computado para otros conceptos. La Anses tendrá a su cargo la administración, liquidación, pago, control y supervisión de la medida.

La decisión se conoce después de que se estableciera una actualización del 1,66% para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares, incluida la AUH. El incremento responde a la variación del IPC de agosto, difundida por el Indec, según el esquema de movilidad mensual.

Desde octubre, el haber mínimo garantizado será de $435.748,51, mientras que el máximo llegará a $2.932.174,85. Por su parte, la PUAM quedará en $348.598,81 y la PBU ascenderá a $199.335,05.