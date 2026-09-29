Aumentos de octubre: cuánto subirán el transporte, alquileres, prepagas y servicios

Será una de las últimas actualizaciones bajo ese mecanismo, debido a que durante este mes se cumplen tres años desde el final del régimen.

Para los contratos que fueron pactados con actualizaciones libres, el incremento depende de la periodicidad establecida entre las partes. Según el mecanismo utilizado, los ajustes de octubre serán del 6,72% para los trimestrales, 9,83% para los cuatrimestrales, 17,04% para los semestrales y 31,67% para los anuales.

Colectivos y subte

El transporte público volverá a aumentar desde el jueves 1 de octubre. En los colectivos que circulan por la Provincia de Buenos Aires, la suba será cercana al 3,6%, mientras que en las líneas bajo jurisdicción porteña llegará al 3,7%.

El boleto de colectivo aumentará el 3,9% desde el 1º de agosto.

En CABA, el boleto con SUBE registrada tendrá los siguientes valores: $920,48 para viajes de hasta 3 kilómetros; $1.022,81 para recorridos de 3 a 6 kilómetros; $1.101,59 para trayectos de 6 a 12 kilómetros y $1.180,44 para viajes de 12 a 27 kilómetros.

En las líneas bonaerenses, el boleto mínimo será de $1.206,39, mientras que el tramo de 3 a 6 kilómetros costará $1.357,18. Para recorridos de 6 a 12 kilómetros llegará a $1.507,98.

El subte porteño también tendrá un incremento del 3,7%. El pasaje con SUBE registrada pasará a costar $1.817, mientras que la tarifa sin nominalizar será de $2.541,10. El premetro, en tanto, tendrá un valor de $635,95.

Peajes

Los peajes de las autopistas porteñas aumentarán 3,7% durante octubre.

Para vehículos livianos de dos ejes, en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas serán de $4.787,85 en hora no pico y $6.785,16 en hora pico.

En la Illia, Retiro II, Sarmiento y Salguero, el valor será de $1.994,73 fuera de hora pico y $2.820,85 durante la hora pico.

En Alberti, los nuevos valores serán de $1.516,26 y $1.914,97, respectivamente.

Prepagas

Las cuotas de las empresas de medicina prepaga también tendrán aumentos en octubre. Según la compañía, el plan y la región, las subas comunicadas se ubicarán entre el 1,9% y el 4,9%.

Los incrementos también alcanzarán a los copagos y fueron justificados por las empresas a partir de la evolución de los costos del sistema de salud, entre ellos insumos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Agua y servicios públicos

Los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) recibirán en octubre facturas de agua y cloacas con una suba del 2,7%.

Desde diciembre de 2023, los servicios públicos se incrementaron 593%.

Se mantendrá el descuento del 15% para los usuarios residenciales del zonal bajo y continuarán los beneficios de la Tarifa Social destinados a hogares considerados vulnerables.

Las tarifas de electricidad y gas natural también tendrán actualizaciones, aunque los valores definitivos dependen de las disposiciones que publique el Gobierno.

Combustibles

Los precios de la nafta y el gasoil también tendrán presión alcista durante octubre debido a la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

A esto podría sumarse el impacto de la evolución internacional del precio del petróleo y de los mercados energéticos.

Las petroleras ya habían aplicado incrementos durante los últimos días de septiembre, aunque los valores pueden volver a modificarse durante octubre.

Internet, cable y telefonía

Las empresas de internet, televisión por cable y telefonía también comenzaron a comunicar nuevos ajustes para sus clientes.

Los aumentos previstos rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje final dependerá del servicio contratado y de cada operadora.

Trenes

Por el momento, los trenes metropolitanos no tienen confirmado un nuevo aumento para octubre. El último incremento comenzó a regir en septiembre y llevó el boleto mínimo con SUBE registrada a $480.

La huelga impactará a casi todas las líneas de trenes urbanos, regionales y de carga.

Cualquier nueva modificación deberá ser oficializada y publicada en el Boletín Oficial antes de entrar en vigencia.