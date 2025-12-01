Juguetes 75% más caros: el Gobierno busca controlar los precios antes de Navidad

El Gobierno redujo aranceles de importación para 14 categorías de juguetes con el objetivo de moderar precios que hoy son hasta 75% más altos que en el resto de la región.
Argentina llega a la temporada navideña con los juguetes más caros de la región, para intentar revertir esa tendencia, el Gobierno decidió aplicar un recorte de aranceles que apunta a ampliar la oferta y presionar a la baja en el mercado local.
La brecha indica que los juguetes en Argentina son entre 30% y 75% más caros que en Brasil, Chile, México y Colombia, incluso cuando se trata del mismo modelo, este desfase se profundizó por la falta de competencia y por un arancel del 35% que se mantuvo durante 13 años, el máximo permitido por la OMC.
El Decreto 781/2025 redujo del 35% al 20% los aranceles para 14 categorías de juguetes, alineando nuevamente el tributo con el nivel del MERCOSUR. La medida busca que los productos importados compitan con los nacionales y, así, ayuden a moderar precios que en algunos casos duplican o triplican los valores de la región.
Entre las comparaciones más destacadas aparecen:
Además, el decreto incorporó a la Lista Nacional de Excepciones del MERCOSUR nuevas categorías de baterías con arancel 0%, una medida pensada para acompañar proyectos energéticos en curso. Aunque ajena al mercado juguetero, forma parte del paquete de correcciones arancelarias impulsado por el Gobierno.
