Juguetes 75% más caros: el Gobierno busca controlar los precios antes de Navidad

El Gobierno redujo aranceles de importación para 14 categorías de juguetes con el objetivo de moderar precios que hoy son hasta 75% más altos que en el resto de la región.

Argentina llega a la temporada navideña con los juguetes más caros de la región, para intentar revertir esa tendencia, el Gobierno decidió aplicar un recorte de aranceles que apunta a ampliar la oferta y presionar a la baja en el mercado local.

La brecha indica que los juguetes en Argentina son entre 30% y 75% más caros que en Brasil, Chile, México y Colombia, incluso cuando se trata del mismo modelo, este desfase se profundizó por la falta de competencia y por un arancel del 35% que se mantuvo durante 13 años, el máximo permitido por la OMC.

El Decreto 781/2025 redujo del 35% al 20% los aranceles para 14 categorías de juguetes, alineando nuevamente el tributo con el nivel del MERCOSUR. La medida busca que los productos importados compitan con los nacionales y, así, ayuden a moderar precios que en algunos casos duplican o triplican los valores de la región.

Juguetes en negocio.jpg
Desde el sector se mostraron preocupados por la caída de ventas registrada en el Día del Niño.

Entre las comparaciones más destacadas aparecen:

  • Muñeco transformable: $60.000 en Argentina vs. $15.000 en México y $20.000 en Brasil y Chile.
  • Bloques de construcción: $50.000 en Argentina vs. $25.000 en Chile y México.
  • Muñecas: $50.000 en Argentina vs. $35.000 en Brasil.
  • Patines infantiles: $87.000 en Argentina vs. $50.000 en países vecinos.

Además, el decreto incorporó a la Lista Nacional de Excepciones del MERCOSUR nuevas categorías de baterías con arancel 0%, una medida pensada para acompañar proyectos energéticos en curso. Aunque ajena al mercado juguetero, forma parte del paquete de correcciones arancelarias impulsado por el Gobierno.

