El consumo de pollo superó al de carne vacuna en Argentina por primera vez en la historia

Por qué cayó el consumo de carne vacuna

El informe elaborado por Juan Manuel Garzón y Franco Artusso señala que el cambio no se produjo principalmente por un fuerte aumento del consumo de pollo, sino por la caída de la ingesta de carne vacuna.

En agosto de 2026, el precio al consumidor de una canasta de 18 cortes vacunos promedió $17.871 por kilo. Si se descuenta el efecto de la inflación, el valor fue 10,1% menor al máximo registrado en marzo, pero todavía se ubicó 13,3% por encima de agosto de 2025 y 30,3% sobre el promedio de las últimas dos décadas para ese mes.

De acuerdo con el trabajo, agosto de 2026 fue además el agosto más caro de los últimos 21 años en términos reales.

Los especialistas vincularon la suba de precios con un escenario de menor oferta de hacienda en el mercado interno. La producción de carne vacuna cayó de 69 a 64,6 kilos por habitante, una baja del 6,4%, mientras que las exportaciones aumentaron de 18,6 a 19,4 kilos por habitante.

Las importaciones también crecieron: pasaron de 0,3 a 0,9 kilos por habitante, un incremento del 172,1%. Sin embargo, ese volumen todavía representa menos del 1,5% de la producción y solo compensó parcialmente la menor oferta local.

Como consecuencia, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la oferta interna de carne vacuna quedó en 46,2 kilos por habitante, el nivel más bajo de toda la serie 1990-2026.

Ese registro significó una caída del 9% interanual, equivalente a 4,6 kilos menos por habitante.

El cerdo también gana lugar en la mesa

El cambio en los hábitos no se limita al pollo. El consumo de carne de cerdo también continúa en crecimiento y alcanzó 20,1 kilos por habitante en los últimos doce meses analizados.

A su vez, las estimaciones del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) ubicaron el consumo de pollo en 49,4 kilos por habitante al año en julio, por encima de la carne vacuna.

Los números muestran así una transformación en la mesa de los argentinos: mientras el pollo ganó participación como alternativa de menor precio, la carne vacuna perdió terreno en un contexto de valores elevados y menor disponibilidad en el mercado interno.