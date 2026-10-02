El empleo formal en la construcción volvió a caer

En términos reales, el sector cerró el mes con un total de 352.511 puestos de trabajo registrados en todo el territorio nacional, una cifra que representa una retracción neta del 1,1% en comparación con el mes inmediatamente anterior, lo que equivale a la pérdida de cerca de 4.000 empleos directos en apenas treinta días.

Pese al complejo escenario que muestran las estadísticas consolidadas de julio, el sector privado mantiene las expectativas puestas en la evolución de los meses siguientes.

De hecho, los indicadores tempranos que maneja el propio instituto anticipan una leve corrección al alza de cara a los próximos reportes de ocupación.