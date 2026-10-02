El empleo formal en la construcción volvió a caer

El volumen de ocupación formal registrado durante julio experimentó una marcada desaceleración en comparación con las métricas tradicionales del sector.
La actividad de la construcción en la Argentina atraviesa una profunda crisis en materia laboral, según el último Informe de Coyuntura publicado por el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC).
En el trabajo se indicó que el volumen de ocupación formal registrado durante julio experimentó una marcada desaceleración en comparación con las métricas tradicionales del sector.
Los datos oficiales arrojaron que el nivel de empleo para el citado mes se ubicó un 11,5% por debajo del promedio histórico característico de ese período. Esta media de referencia, consolidada a lo largo de los años para medir la salud laboral del sector en el séptimo mes del año, está estimada en 398.380 trabajadores formales activos.
El desplome sitúa la dotación de personal actual lejos de los estándares habituales de ocupación. Para realizar este diagnóstico y establecer el promedio, la institución estadística contempló un amplio espectro de registros que abarca desde el año 2011 hasta la fecha.
En términos reales, el sector cerró el mes con un total de 352.511 puestos de trabajo registrados en todo el territorio nacional, una cifra que representa una retracción neta del 1,1% en comparación con el mes inmediatamente anterior, lo que equivale a la pérdida de cerca de 4.000 empleos directos en apenas treinta días.
Pese al complejo escenario que muestran las estadísticas consolidadas de julio, el sector privado mantiene las expectativas puestas en la evolución de los meses siguientes.
De hecho, los indicadores tempranos que maneja el propio instituto anticipan una leve corrección al alza de cara a los próximos reportes de ocupación.
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