La actividad metalúrgica tuvo una caída interanual del 4,6% en octubre

Adimra octubre 25 cuadro 1

El informe elaborado por el Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) señala que la utilización de la capacidad instalada (UCI) registró una caída de -6% con respecto al mismo mes del año previo, continuando así su pendiente decreciente cada mes y se encuentra en uno de los valores más bajos en términos históricos llegando a 44,3% similares a marzo-junio de 2020 en pandemia.

Adimra octubre 25 cuadro 2

Los sectores de Maquinaria Agrícola (-0,8%) y Carrocerías y Remolques (2,6%), que habían liderado el repunte del primer semestre, volvieron a mostrar en octubre señales de moderación. En maquinaria agrícola, el sector continúa atravesando un ciclo de debilitamiento. Carrocerías y Remolques logró sostener un registro positivo, pero mantiene una tendencia de desaceleración respecto a los máximos alcanzados a mediados de año.

Por el lado de los sectores más rezagados, Fundición (-12,7%), Bienes de Capital (-3,9%) y Autopartes (-2,5%) persistieron en terreno negativo, consolidando un escenario de marcada fragilidad sin indicios de recuperación en el corto plazo. Estos rubros se sostienen como los principales focos de contracción dentro del entramado metalúrgico. El resto de los segmentos también mostró resultados desfavorables: Equipos y Aparatos Eléctricos (-8,6%), Equipamiento Médico (-3,7%) y Otros Productos de Metal (-2,8%) prolongaron la tendencia negativa que se intensificó hacia fines del tercer trimestre.

En síntesis, octubre profundizó el cuadro de caída generalizada en la actividad metalúrgica. La mayoría de los sectores continúa con variaciones interanuales negativas y sin señales claras de un cambio de tendencia.

Adimra octubre 25 cuadro 3

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, advirtió que “la industria metalúrgica atraviesa un momento muy complejo, con niveles de actividad excepcionalmente bajos, similares a los de un año pésimo como 2024, y con importaciones que crecieron alrededor del 70% interanual”. Y remarcó: “Necesitamos una política industrial seria, como la que están impulsando numerosos países. Detrás de cada producto que fabricamos hay empleo, consumo local y desarrollo en nuestras comunidades. Si la producción nacional queda fuera de la agenda, todo eso se debilita. Argentina necesita más industria para recuperar dinamismo económico y poner en marcha un sendero de crecimiento sostenido”.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran señales alentadoras: en octubre, el 67,4% de las empresas indicaron esperar que su nivel de producción se mantenga sin cambios o disminuya. Por otro lado, las expectativas vinculadas al empleo también se mantienen débiles, con un creciente número de empresas que anticipan posibles ajustes en su dotación de personal. En este sentido, el 83,3% de las firmas no esperan modificaciones en su plantilla o esperan disminuirla.

Con respecto a las estadísticas provinciales, la mayoría de los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses y reflejando una contracción generalizada de la actividad. Entre Ríos (0,5%) mostró una variación apenas positiva.

Buenos Aires (-7,7%) volvió a evidenciar el resultado más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas. Mendoza (-4,4%) y Córdoba (-3,7%) también anotaron descensos, consolidando la pérdida de dinamismo que se viene observando desde mediados de año. Por su parte, Santa Fe (-2,2%), la contracción resultó más moderada que en septiembre, aunque la provincia continúa en terreno negativo tras haber registrado un mejor desempeño en la primera mitad del año.