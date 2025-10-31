La Bolsa tuvo una suba histórica y se desplomó el riesgo país

Los papeles que más subieron fueron los de Grupo Supervielle, seguido de BYMA (+9,3%) y Grupo Financiero Galicia (+9,1%). En la bolsa local, para encontrar una cifra similar, hay que remontarse al 9 de enero, cuando se ubicó en 2.843.736 puntos.

Mientras que en Wall Street, las acciones argentinas treparon hasta 13%. Los papeles que lideraron las mejoras fueron: Banco Supervielle (13,4%); Central Puerto (11,4%) y Edenor (10,9%).

Por su parte, el riesgo país que mide el JP Morgan tocó las 660 unidades en el cierre de la semana, el registro más bajo en nueves meses.

La cotización del dólar

El dólar oficial operó en el Banco Nación a $1425 para la compra y $1475 para la venta. En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.445.

El denominado dólar blue o paralelo cerró a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, en el mercado informal de la City porteña. De esta manera, la brecha con el dólar oficial quedó en el 0,4%.

El dólar CCL cotizó a $1.498,04 y la brecha con el dólar oficial es de 3,7%. El dólar MEP operó a $1.478,94 y la brecha con el dólar oficial es de 2,4%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.917,5.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.484,00, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.749, según Binance.