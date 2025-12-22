El dólar oficial cerró en $1.475 y el riesgo país quedó por debajo de los 600 puntos

En el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa estadounidense operó en $1,475,55 para la venta. Mientras que en el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.452.

El dólar blue superó los 1.500 pesos

El denominado dólar blue o paralelo cotizó a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta, en el mercado informal de la City porteña.

image

El dólar CCL cotizó a $1.542,58 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6,2%. El dólar MEP operó a $1.493,20 y la brecha con el dólar oficial es de 2,8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.924.

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.547,96, según Bitso. Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s90.173, según Binance.

Bajó el riesgo país

El riesgo país medido por el J.P. Morgan, que marca la confianza en los mercados internacionales, se ubica en torno a 569 puntos básicos, luego de una baja pronunciada la semana pasada tras anuncio de ajuste en las bandas cambiarias.

Los ADRs operaron mixtos, Banco Macro (+1,5%) lideró las subas, seguido por Central Puerto (+1,2%). En contraste, Pampa Energía cayó 0,8%.

En la bolsa local el S&P Merval subió 0,4% a 3.152.575,72 puntos, mientras que en dólares el avance fue de 0,6% hasta 2.041,89 puntos.

Los papeles en dólares registraron de subas, entre las que destacan la de Central Puerto (+2,5%) y Banco de Valoers (+1,7%). A contramano, Ternium se hunde 3%.