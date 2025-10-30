Cada vez más familias se endeudan para hacer las compras en el supermercado

Destacan que a pesar de que hubo una leve reducción, entre diciembre de 2023 y mayo de 2025 su participación en las compras aumentó de manera significativa del 39% al 45% del total.

“Este avance del crédito se dio en paralelo a una disminución del uso de otros medios de pago. Las tarjetas de débito retrocedieron del 34% al 26%, mientras que el efectivo pasó del 20% al 16%. En contraste, el uso de billeteras virtuales se expandió en 6 puntos porcentuales, al pasar del 7% al 13% del total de las operaciones”, precisan.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/centro_ra/status/1983634164877553775&partner=&hide_thread=false En los 32 meses del gobierno de Milei las ventas mayoristas cayeron un 35% mientras que las ventas en supermercados lo hicieron en un 27%. Desde Centro RA realizamos un informe que analiza la caída en el consumo. Abrimos : pic.twitter.com/MO5YYPhEes — Centro RA (@centro_ra) October 29, 2025

Según este informe, muchas familias se endeudan para afrontar consumos básicos mensuales, como alimentos, productos de higiene y artículos de primera necesidad.

El Centro RA apunta a dos hechos que respaldan su interpretación. En primer lugar, las promociones asociadas a compras con tarjeta de crédito ya existían antes del inicio del gobierno de Javier Milei.

Supermercados como COTO, Carrefour y Dia% ofrecían a comienzos de 2023 descuentos del 20% al 25% en pagos con tarjeta de crédito durante varios días de la semana.

Mientras que ahora, los pagos con tarjeta de débito ofrecen beneficios similares o incluso mayores; sin embargo, muchas familias optan por utilizar crédito y endeudarse para poder realizar sus compras cotidianas.

Aumento de la morosidad en el crédito para el consumo

El Centro RA también destaca un fuerte incremento de la morosidad en el crédito al consumo. Desde diciembre de 2023, el indicador aumentó un 147%, al pasar del 2,5% al 6,2% del total del crédito al consumo en julio de 2025.

“En otras palabras, no solo crece el uso del crédito para financiar el consumo, sino también las dificultades de las familias para afrontar los pagos correspondientes”, aseguran.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/centro_ra/status/1983634185647804534&partner=&hide_thread=false Esta dinámica sugiere que una proporción creciente de los hogares estaría recurriendo al endeudamiento para afrontar consumos básicos mensuales. Además se observa un fuerte incremento de la morosidad en el crédito al consumo. El indicador aumentó un 147%. pic.twitter.com/Pv7x63WMEf — Centro RA (@centro_ra) October 29, 2025

Y agregan: “Consistente con esta dinámica, las ventas mayoristas en julio se ubicaron alrededor de un 35% por debajo del nivel observado al inicio de la gestión de Milei, mientras que las de los supermercados permanecieron aproximadamente un 27% por debajo. A más de 32 meses del inicio del mandato, el nivel de ventas en ambos segmentos continúa sin recuperar los valores de comienzos de la gestión”.

“Esta evolución confirma la baja probabilidad de recuperación de la demanda anticipada en el informe anterior e incluso refleja una profundización de la retracción del consumo, especialmente entre los revendedores”, afirmó el Centro RA.

Impacto sobre el comercio y los hogares

“La debilidad del consumo impacta directamente sobre uno de los principales sectores productivos de la economía —el comercio— y sobre los hogares. Se prevé que esta tendencia continúe, en un contexto de elevada volatilidad macroeconómica asociada al proceso electoral y a la escasa credibilidad de la sostenibilidad del plan económico del gobierno", añadió.

Como conclusión, analizó: “Se observa un deterioro persistente de la demanda interna y del consumo de los hogares. La caída en las ventas de mayoristas y supermercados, junto con el aumento del uso del crédito para financiar gastos básicos y el incremento de la morosidad, reflejan el agotamiento de la capacidad de compra de las familias y la debilidad del mercado interno”.

“A pesar de la moderación de algunos indicadores nominales, la pérdida de poder adquisitivo y la falta de señales de recuperación de la demanda sugieren que el consumo continuará deprimido en los próximos meses, en un contexto de alta incertidumbre macroeconómica y escasa confianza en el rumbo económico del gobierno”, sostuvo.